والیبال ابومسلم برای صعود به مرحله بعد دورخیز کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، چهار تیم صدر نشین که به مرحله نهایی راه یافتند، بازی های حساس و سرنوشت سازی خواهند داشت، بدین صورت که هر تیمی که در 2 بازی رفت و برگشت به پیروزی برسد، راهی فینال خواهد شد.

تیم پیکان در تهران میزبان تیم باریج اسانس کاشان است و در کرج هم تیم سایپا پذیرای تیم کاله آمل خواهد بود، اما برای کسب مقام های پنجم تا هشتم، بازی ها به مراتب سخت تر و حساس تر خواهد بود، زیرا تیم ها تمامی تلاش یک فصل خود را به نمایش خواهند گذاشت تا کارنامه خوبی را ارائه بدهند.

در این بین باید به مصاف تیم های ابومسلم با کرمان، داماش با ارومیه اشاره کرد که از راه یابی به مرحله نهایی باز مانده بودند.

ابومسلم خراسان، که از ابتدای فصل پا به پای باریج اسانس کاشان به عنوان پدیده لیگ اکثر حریفان خود را در خانه با شکست بدرقه کرده بود، در حالی میزبان تیم کرمان است که می داند این تیم در مرحله پلی آف 2 گیم از تیم پیکان تهران گرفته است، بنابراین تیم دست و پا بسته ای نخواهد بود.

اما شاگردان جبار قوچان نژاد که در 3 بازی گذشته خود بسیار کج دار و مریز برابر تیم کاشان ظاهر شده بودند در حالی پذیرای تیم کرمان خواهند بود که چاره ای جز پیروزی برابر این تیم ندارند زیرا توقعات تماشاگران بسیار بالا رفته است و آنان فقط بازی زیبا و پیروزی می خواهند.

بنابراین کادر فنی ابومسلم و بازیکنان این تیم باید پاسخگوی علاقمندان در چند بازی باقی مانده باشند.

ابومسلمی ها که به گفته یکی از مربیان تیم تمام مطالبات خود را دریافت کرده اند، دیگر بهانه ای نخواهند داشت و باید برای کسب مقام پنجم بجنگند تا از اعتبار و حیثیت والیبال خراسان به خوبی دفاع نمایند.

ابومسلم عصر چهارشنبه در سالن مهران میزبان تیم سخت کوش کرمان خواهد بود که در صورت پیروزی بر این تیم بایستی روز یکشنبه آینده در کرمان بازی دوم خود را برابر این تیم برگزار کند که اگر پیروز شود برای کسب مقام پنجم و ششم باید با برنده تیم های ارومیه و داماش گیلان بازی کند و اگر به کرمان ببازد باید برای مقام هفتم و هشتم با بازنده دیدار این دو تیم مبارزه کند.

ابومسلم خراسان در واقع در آزمون سختی قرار دارد و باید آنچه در توان دارد برای رسیدن به مقام پنجم تمام شایستگی خود را نشان بدهد.