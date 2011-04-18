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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۴۷

همایش "اقتدار و امر مقدس" برگزار می‌شود

همایش "اقتدار و امر مقدس" از 24 تا 26 ژوئن 2011 (سوم تا پنجم تیرماه 1390) توسط مؤسسه مطالعات استعمار و پسااستعماری در دانشگاه لیدز انگلستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مباحث مناقشه‌برانگیز در جهان معاصر به تجدید حیات دین و معنویت و نسبت آن با اقتدار سیاسی و فرهنگی مربوط است و این همان موضوعی است که برگزارکنندگان همایش "اقتدار و امر مقدس" در نظر دارند با گرد هم آوردن اساتید و صاحب‌نظران گوناگون مورد بحث قرار داده و سنتهای مقدس در زمینه‌های گوناگون فرهنگی و تاریخی را که در شکل‌دهی گفتمانها و روایتهای موجود در باب قدرت، رهایی و تغییرات اجتماعی مؤثرند، بررسی کنند.

تاریخ و تاریخ‌نگاری؛ استعمار و پسااستعمار؛ جهانی‌شدن؛ ماتریالیسم؛ متون مقدس و اتوریته؛ تفسیر، ترجمه و بینامتنیت؛ مکان، فضا و محیط زیست؛ تفاوت و گفتگو؛ تعامل فرهنگی؛ عدالت و اخلاق؛ عرصه عمومی، سیاستگذاری و آموزش و معرفت‌شناسی و زیبایی‌شناسی از جمله موضوعات مورد بحث در این همایش خواهند بود.

کیم نات (دانشگاه لیدز)، بارت مور-گیلبرت (دانشگاه گلد اسمیت) و نیل وایتهد (دانشگاه ویسکانسین) از سخنرانان اصلی همایش "اقتدار و امر مقدس" خواهند بود که از 24 تا 26 ژوئن 2011 (سوم تا پنجم تیرماه 1390) توسط مؤسسه مطالعات استعمار و پسااستعماری در دانشگاه لیدز انگلستان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1291992

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