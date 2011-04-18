تقویت اطلاع‌ رسانی در پرداخت عوارض شهری امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عفت شریعتی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تکریم ارباب رجوع و نیز اطلاع رسانی صحیح و اصولی، نقشی تعیین کننده در افزایش مشارکتهای مردمی در بخش پرداخت عوارض شهری دارد و مجموعه شهرداری پایتخت معنوی ایران باید به این دو مهم توجه ویژه داشته باشد.
وی در خصوص عدم تمایل مردم به پرداخت قبوض عوارض شهری بیان داشت: نخستین چیزی که به نظر میرسد این است که مردم شاید اطلاع درستی از فعالیت های گستره شهرداری نداشته باشند و این مشکل اطلاع رسانی است.
نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: باید برای مردم به درستی روشن شود که شهرداری به جز دریافت عوارض از مردم درآمد چندان دیگری ندارد، از منابع دولتی نیز بی بهره است و تنها با مشارکتهای مردمی است که آبادانی و توسعه در شهر پایدار میشود.
وی همچنین به نقش تکریم ارباب رجوع در بحث افزایش مشارکتهای مردمی در پرداخت قبوض شهری اشاره کرد و گفت: باید این مهم به خوبی تقویت شود و مجموعه شهرداری با روی خوش و مناسب پذیرای پرسش و ارائه خدمات به شهروندان باشند.
وی همچنین ادامه فلسفه وجودی شورا و شهرداری را افزایش مشارکت مردمی در همه زمینه ها دانست و بیان داشت: مردم در باید در جریان ریز و درشت فعالیتهای شورای و شهرداری قرار گیرند تا بتوان با مشارکت هر دو آنها شاهد آبادانی و توسعه در شهر بود.
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