حمل و نقل 12 میلیون تن کالا از گیلان طی سال 89

جلال فتوره چی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی سال گذشته بیش از 11 میلیون و 996 هزار تن کالا از استان گیلان حمل شد که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال 88، رشد 5.29 درصدی را نشان می دهد.
وی اظهارداشت: با مقایسه عملکرد شهرهای مهم استان شهرستان بندرانزلی با جابجایی بیش از شش میلیون و 400 هزار تن کالا رتبه اول را به خود اختصاص داده و پس از آن شهرستانهای رشت و رودبار رتبه های دوم و سوم رابه دست آوردند.
معاون پایانه های گیلان گفت:عمده ترین کالاهای حمل شده در این مدت شامل آهن آلات، انواع تخته، چوب، ورق آهنی، سیمان، شمش آهن و گازوئیل بوده که توسط 741 هزار و 938 دستگاه کامیون جابجا شده است.
وی همچنین به اهمیت حمل و نقل اشاره کرد و افزود: هر چند که حمل و نقل به عنوان تنها عامل توسعه نیست و علل و عوامل بسیار دیگری هم هست که موجب رشد و توسعه اقتصادی می شود، اما یکی از عناصر کلیدی در توسعه اقتصادی، حمل و نقل است.
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