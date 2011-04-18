حمل و نقل 12 میلیون تن کالا از گیلان طی سال 89

جلال فتوره چی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی سال گذشته بیش از 11 میلیون و 996 هزار تن کالا از استان گیلان حمل شد که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال 88، رشد 5.29 درصدی را نشان می دهد.

وی اظهارداشت: با مقایسه عملکرد شهرهای مهم استان شهرستان بندرانزلی با جابجایی بیش از شش میلیون و 400 هزار تن کالا رتبه اول را به خود اختصاص داده و پس از آن شهرستانهای رشت و رودبار رتبه های دوم و سوم رابه دست آوردند.

معاون پایانه های گیلان گفت:عمده ترین کالاهای حمل شده در این مدت شامل آهن آلات، انواع تخته، چوب، ورق آهنی، سیمان، شمش آهن و گازوئیل بوده که توسط 741 هزار و 938 دستگاه کامیون جابجا شده است.

وی همچنین به اهمیت حمل و نقل اشاره کرد و افزود: هر چند که حمل و نقل به عنوان تنها عامل توسعه نیست و علل و عوامل بسیار دیگری هم هست که موجب رشد و توسعه اقتصادی می شود، اما یکی از عناصر کلیدی در توسعه اقتصادی، حمل و نقل است.

فتوره چی خاطرنشان کرد: آثار اقتصادی حمل و نقل را می توان در رابطه با همه فعالیت های اقتصادی مثل صنایع کشاورزی، خدمات، توریسم و سایر موارد برشمرد.

وی ادامه داد: علاوه بر اهمیت اقتصادی و آثاری که یک سیستم حمل و نقل می تواند روی بهبود وضع اقتصادی بگذارد و موجبات بهبود وضع زندگی تک تک افراد را فراهم آورد، آثار اجتماعی فرهنگی آن نیز مثل آثار آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، سیاحتی و زیارتی را نباید از نظر دور داشت.

معاون حمل و نقل پایانه های گیلان اظهارداشت: ارتباط عمیق حمل و نقل با زندگی روزمره از نقطه نظر دسترسی به خدمات و رفاه اجتماعی و نقش اساسی آن در ارتقاء سطح زندگی و رفاه اجتماعی، بیانگر نقش فرهنگی و اجتماعی است که حمل و نقل می تواند داشته باشد.