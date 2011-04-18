نیروهای مسلح کردستان توان رزمی خود را به نمایش گذاشتند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، از صبح امروز یگان های نمونه نیروهای مسلح مستقر در استان کردستان با حضور در بلوار آزادگان سنندج و در حضور مسئولان ادارات و سازمان های دولتی استان، فرماندهان نظامی و انتظامی توان رزمی و دفاعی خود را به نمایش گذاشتند.

در مراسم رژه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران در سنندج که با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار کردستان، جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی، فرماندهان یگان های نظامی و انتظامی مستقر در استان و اقشار مختلف مردم برگزار شد، یگان های نمونه توان خود را به نمایش گذاشتند.

سرپرست فرماندهی لشگر 28 پیاده کردستان در این مراسم اظهار داشت: ارتش جمهوری اسلامی ایران همراه و همگام با سایر نیروهای مسلح مستقر در این استان آماده دفاع از تمامیت ارزی نظام مقدس جمهوری اسلامی است و در این راه از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهد کرد.

کیومرث شرفی خاطرنشان کرد: اقتدار ارتش جمهوری اسلامی ایران در عصر حاضر به جایی رسیده است که ناوها و ناوچه های نظام اسلامی با عبور از کانال سوئز و حضور در آبهای بین المللی به دنبال نهادینه کردن امنیت در منطقه با مشارکت کشورهای این حوزه هستند.

وی با اشاره به رشادت های نیروهای ارتش در سالهای دفاع مقدس و تقدیم 48 هزار شهید بیان داشت: ارتش جمهوری اسلامی ایران همگام با سایر نیروهای مسلح در طول هشت سال دفاع مقدس با تمام توان از نظام اسلامی دفاع کرد و امروز نیز با آمادگی هر چه تمامتر در اوج اقتدار آماده جانفشانی در راستای اعتلای بیشتر نظام اسلامی است.

همزمان با سنندج در شهرهای سقز و مریوان نیز یگان های نمونه نیروهای مسلح مستقر در استان به مناسبت روز ارتش توان رزمی و دفاعی خود را به نمایش گذاشتند.