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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۴۸

وزارت صنایع هم به استقبال ادغام رفت

وزارت صنایع هم به استقبال ادغام رفت

سخنگوی وزارت صنایع و معادن با اشاره به مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر ادغام وزارت‌خانه‌های صنایع و بازرگانی گفت: از آنجایی که ادغام این دو وزارتخانه از مدت‌ها پیش مطرح بوده، وزارت صنایع و معادن در این زمینه مطالعاتی انجام داده، ضمن اینکه در تدوین سند راهبرد توسعه‌ صنعتی کشور نیز به این موضوع توجه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا فاطمی امین با استقبال از تصمیم دولت برای ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی، دو بخش صنعت و تجارت را مکمل یکدیگر دانست و گفت: این ادغام یکی از برنامه‌های وزیر صنایع و معادن بوده که از ابتدای دوره فعالیت‌شان، بر این موضوع تاکید داشته است.

معاون برنامه‌ریزی ، توسعه و فناوری وزیر صنایع و معادن در خصوص نحوه اجرای این مصوبه نیز گفت: کارگروهی مشترک بین معاونت‌های برنامه‌ریزی دو وزارت‌خانه و معاونت توسعه منابع انسانی رئیس جمهور تشکیل شده است و شرح وظایف و ساختار وزارت خانه جدید و نحوه اجرایی شدن این مصوبه را پیگیری خواهد کرد.

فاطمی امین همچنین ادغام دو وزارت صنایع و معادن و بازرگانی را منجر به کاهش برخی موازی‌کاری‌ها دانست و تاکید کرد: هماهنگی سیاست‌های تولیدی و بازرگانی می‌تواند به افزایش بهره‌وری واحدهای صنعتی، تکمیل ظرفیت های تولید، افزایش اشتغال، واردات و صادرات هوشمندانه و اتخاذ یک رویکرد فعال در مبادلات بین‌ المللی کمک قابل توجهی کند و در نهایت منجر به رشد صنعت و تجارت شود.

معاون وزیر صنایع ومعادن با بیان این‌که در اقتصاد جهانی، منافع تولیدکننده ومصرف‌کنندگان همسو بوده و رقابتی بین مصرف‌کننده و تولیدکننده وجود ندارد، تصریح کرد: در بازار داخلی ما نیز قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی باید آنقدر افزایش یابد، که اصل رقابت ما با تولید کنندگان خارجی در بیرون از مرزها باشد.

کد مطلب 1292005

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