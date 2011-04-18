وزارت صنایع هم به استقبال ادغام رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا فاطمی امین با استقبال از تصمیم دولت برای ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی، دو بخش صنعت و تجارت را مکمل یکدیگر دانست و گفت: این ادغام یکی از برنامههای وزیر صنایع و معادن بوده که از ابتدای دوره فعالیتشان، بر این موضوع تاکید داشته است.
معاون برنامهریزی ، توسعه و فناوری وزیر صنایع و معادن در خصوص نحوه اجرای این مصوبه نیز گفت: کارگروهی مشترک بین معاونتهای برنامهریزی دو وزارتخانه و معاونت توسعه منابع انسانی رئیس جمهور تشکیل شده است و شرح وظایف و ساختار وزارت خانه جدید و نحوه اجرایی شدن این مصوبه را پیگیری خواهد کرد.
فاطمی امین همچنین ادغام دو وزارت صنایع و معادن و بازرگانی را منجر به کاهش برخی موازیکاریها دانست و تاکید کرد: هماهنگی سیاستهای تولیدی و بازرگانی میتواند به افزایش بهرهوری واحدهای صنعتی، تکمیل ظرفیت های تولید، افزایش اشتغال، واردات و صادرات هوشمندانه و اتخاذ یک رویکرد فعال در مبادلات بین المللی کمک قابل توجهی کند و در نهایت منجر به رشد صنعت و تجارت شود.
معاون وزیر صنایع ومعادن با بیان اینکه در اقتصاد جهانی، منافع تولیدکننده ومصرفکنندگان همسو بوده و رقابتی بین مصرفکننده و تولیدکننده وجود ندارد، تصریح کرد: در بازار داخلی ما نیز قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی باید آنقدر افزایش یابد، که اصل رقابت ما با تولید کنندگان خارجی در بیرون از مرزها باشد.
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