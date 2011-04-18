اولین همایش تخصصی تبیین اولویتهای پژوهشی در کرج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، اولین همایش تخصصی تبیین اولویتهای پژوهشی سال جهاد اقتصادی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می شود.

اولین همایش تخصصی تبیین اولویتهای پژوهشی سال جهاد اقتصادی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز با حضور قدمی "رئیس پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش" و روسای کمیته های پژوهشی مناطق و رابطین تحقیقات و معلمان پژوهنده برتر استانی برگزار می شود.

در این همایش اعضای شورای تحقیقات و کمیته های تخصصی پژوهش استان، به منظور تبیین جایگاه تحقیق و پژوهش در آموزش وپرورش استان البرز گردهم می آیند.

دراین همایش اولویتهای پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش البرز نیز رونمایی می شود.

اولین همایش تخصصی تبیین اولویتهای پژوهشی سال جهاد اقتصادی اداره کل آموزش وپرورش استان البرز هفتم اردیبهشت ماه در مرکز فرهنگی رفاهی قلم برگزار می شود.



