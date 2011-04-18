ضوابط توزیع و عرضه اینترنت بازنگری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صمیمی با بیان این مطلب افزود: برای ساماندهی وضعیت موجود در حوزه ISP و ISDP ها، شناسائی ظرفیت ها، تمرکز بیشتر بر کیفیت خدمات، رعایت حقوق مشتریان، شفاف سازی و تنظیم روابط بین اپراتورهای عرضه کننده خدمات اینترنت، ضوابط و شرایط توزیع و عرضه اینترنت در کشور بازنگری می شود.

وی با اشاره به شکل گیری بازار ارائه خدمات اینترنت و فضای رقابتی موجود در کشور افزود: در حال حاضر و طبق سیاستهای کلان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ساماندهی این بازار ضروری است و برهمین اساس مطالعات مربوط به تحلیل بازار، تدوین مدل مناسب برای توزیع و عرضه پهنای باند اینترنتی و تدوین چشم انداز ملی در این حوزه در دستور کار اداره کل صدور پروانه رگولاتوری قرار دارد.