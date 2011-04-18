29 فروردین روز یأس دشمنان انقلاب اسلامی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: 29 فروردین روزی است که بدخواهان مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از دستیابی به نیت و خواسته شوم خود مبنی بر انحلال ارتش باز ماندند و حضرت امام خمینی (ره) با صدور فرمان تاریخی خویش افق روشن و جدیدی را پیش روی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار داد که ثمره آن، هماکنون در بخشهای مختلف دفاعی و پیشرفتهای دیگر این نیروی ولایی خود را نمایان ساخته است.
در ادامه این بیانیه چنین آمده است: ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نیروی متعهد در طول 30 سال گذشته از جمله در صحنههایی مانند دوران دفاع مقدس و مبارزه با ضد انقلاب در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی وفاداری خود را به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده و هر روز گامهای اساسی و امیدبخش در راه دستیابی کشور به خودکفایی بر می دارد.
در پایان این بیانیه ستاد گردشگری جنگ ضمن گرامیداشت روز ارتش آمادگی خود را جهت تبیین ایثارگریهای این نیرو در دفاع مقدس اعلام کرده است.
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