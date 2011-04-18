به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری ظهر دوشنبه در دیدار با جمعی از فرماندهان و سربازان ارتش جمهوری اسلامی که در دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد با تبریک ۲۹ فروردین، روز ارتش گفت: تنها راهکار پیروزی و موفقیت در دنیای پر غبار امروزی این است که ارتش با ایمانی بسازیم که سر آمد ارتش‌های جهان باشد.



عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: زمانی که قایق کوچک نظامی ایران در خلیج فارس از کنار ناو دشمنان عبور می‌کند لرزه به اندامشان می‌افتد چرا که می‌دانند نیروهای نظامی ایران، مبارز، اخلاص و وفادار هستند.



وی در خصوص نقش آفرینی ارتش در طول تاریخ انقلاب اسلامی بیان داشت: انقلاب اسلامی ما بی‌تردید بر اساس سه عامل اصلی اسلام، رهبری و حضور مردمی که متکی به اسلام و گوش به فرمان رهبری بودند شکل گرفت و این سه عنصر دست به دست هم دادند تا انقلاب اسلامی به پیروزی نائل شود.



حسینی بوشهری با بیان اینکه اسلام در طول تاریخ و قرن‌های متمادی بیانات و آموزه‌های مختلفی در اختیار مردم قرار داده است اضافه کرد: مردم، رهبری امام علی‌(ع) را هیچگاه فراموش نکرده‌اند و همچنین آن جمله‌ای که فرمودند خدایا به فکر قدرت طلبی در دنیا و فزون طلبی نیستم و بلکه تنها بدنیال یک مساله هستم و آن هم این است که مردم محروم جامعه احساس امنیت کنند.



نائب رئیس شورای عالی حوزه علمیه قم با اشاره به اعتماد بسیار زیاد بنیانگذار انقلاب اسلامی به ارتش اظهار داشت: امام راحل (ره) همواره ارتش را فرزند انقلاب اسلامی می‌خواندند و در آن زمان نیز ارتش مردم را در مقابله با دشمنان همراهی کرد تا انقلاب اسلامی به پیروزی رسید.



آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به ۴۸ هزار شهید ارتش جمهوری اسلامی در هشت سال دفاع مقدس افزود: ‌ امروزه زمانی که از ارتش صحبت به میان می‌آید عشق، محبت، شور و شوق سراسر وجود مردم را فرا می‌گیرد. بدلیل اینکه ارتشیان در طول هشت سال دفاع مقدس خالصانه به میدان آمده‌اند و در سخت‌ترین شرایط جنگیدند و امروز ارتش ما در یک وضعیت اقتدار قرار دارد و همچنین از نظر خود کفایی گام‌های بسیار بزرگی را نیز برداشته است.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه به آینده ارتش امیدورام که ارتشیان بقیه الله خواهید بود بیان داشت: امام زمان (عج) عنایت خاصی به افراد مخلص دارد که اخلاص سراسر وجود شما ارتشیان را فرا گرفته است.



مسلح شدن تجهیزات جنگی نیازمند ایمان به خدا است



امام جمعه قم گفت: وظیفه داریم جنگ افزارهای پیشرفته جنگی تهیه کنیم تا دشمن از ما بترسند و لازم نیست از آن‌ها هم استفاده کنیم اما آنچه که توپ جنگ افزار‌ها را مسلح می‌کند ایمان به خدا است.



وی با اشاره به سئوالی که هنگام ظهور امام زمان (عج)، ایشان در مقابل جنگ افزارهای نوین چه کاری انجام خواهند داد اظهار داشت: در بعضی از روایت‌ها بیان شده است که ایشان با شمشیر خواهد آمد، در هنگام ظهور همه افراد در اختیار امام زمان (عج) قرار خواهند گرفت و آیا آن افراد دارای تجهیزات جنگی نوین توانایی استفاده از جنگ افزارهای خود را نخواهند داشت.



استاد حوزه علمیه قم بیان داشت: خودمان را عادت بدهیم سربازان ولایت در عرصه غیبت باشیم که در حال حاضر رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان نماینده امام زمان (عج) است.



وی در خصوص وضعیت مردم بحرین و مقاومت آن‌ها در برابر ظلم و ستم بیان داشت: در بحرین وضعیت وحشتناکی حاکم است قتل عام‌هایی صورت می‌گیرد که مردم سلاح و امکانات دفاعی برای دفاع از خود ندارند و تنها مردم هستند که با حضورشان در خیابان‌ها در برابر ظلم و ستم ایستاده‌اند.



عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: روز گذشته مردم بحرین به عشق اهل بیت (ع) به خیابان‌ها آمدند و عزاداری کردند و این کار مردم سبب رعب و وحشت در دل دشمنان شده است.