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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۶:۲۲

20 میلیارد ریال برای خوداشتغالی زنان کرمانشاهی جذب شد

20 میلیارد ریال برای خوداشتغالی زنان کرمانشاهی جذب شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مشاور استاندار و مدیرکل امور خانواده و بانوان استان کرمانشاه از جذب 20 میلیارد ریال اعتبار در سال گذشته برای خوداشتغالی بانوان استان کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نسرین بهادری در نشست کمیسیون امور خانواده و بانوان شهرستان جوانرود، گفت: این میزان اعتبار به صورت وام در اختیار هزار و 800 نفر از زنان استان که در زمینه مشاغل خانگی فعالیت می کنند قرار می گیرد.

وی در ادامه ارتقاء آگاهی و بصیرت سیاسی و اجتماعی زنان، برقراری روابط صحیح در خانواده، آموزش بانوان نسبت به حقوق و وظایف خود، جلوگیری از آسیبهای اجتماعی زنان و خوداشتغالی آنان را از مهمترین برنامه های کمیسیون امور خانواده و بانوان در استان اعلام کرد.

علی رستمی فرماندار شهرستان جوانرود نیز در این نشست با اشاره به آگاهی وبصیرت زنان جوانرودی گفت: آگاهی و بصیرت سیاسی واجتماعی زنان جوانرودی بالاست ولی موقعیت آنها در جامعه و خانواده هنوز نسبت به حد ایده آل فاصله دارد که در مواردی به شرایط خاص فرهنگ بومی نیز بستگی دارد.

وی خوداشتغالی و کاهش آسیب های اجتماعی زنان را از مهمترین برنامه های دولت اعلام و خاطرنشان کرد: در اردیبهشت ماه امسال 100 نفر از بانوان این شهرستان که مدرک فنی وحرفه ای دارند وام خوداشتغالی دریافت می کنند.

کد مطلب 1292024

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