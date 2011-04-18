20 میلیارد ریال برای خوداشتغالی زنان کرمانشاهی جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نسرین بهادری در نشست کمیسیون امور خانواده و بانوان شهرستان جوانرود، گفت: این میزان اعتبار به صورت وام در اختیار هزار و 800 نفر از زنان استان که در زمینه مشاغل خانگی فعالیت می کنند قرار می گیرد.

وی در ادامه ارتقاء آگاهی و بصیرت سیاسی و اجتماعی زنان، برقراری روابط صحیح در خانواده، آموزش بانوان نسبت به حقوق و وظایف خود، جلوگیری از آسیبهای اجتماعی زنان و خوداشتغالی آنان را از مهمترین برنامه های کمیسیون امور خانواده و بانوان در استان اعلام کرد.

علی رستمی فرماندار شهرستان جوانرود نیز در این نشست با اشاره به آگاهی وبصیرت زنان جوانرودی گفت: آگاهی و بصیرت سیاسی واجتماعی زنان جوانرودی بالاست ولی موقعیت آنها در جامعه و خانواده هنوز نسبت به حد ایده آل فاصله دارد که در مواردی به شرایط خاص فرهنگ بومی نیز بستگی دارد.

وی خوداشتغالی و کاهش آسیب های اجتماعی زنان را از مهمترین برنامه های دولت اعلام و خاطرنشان کرد: در اردیبهشت ماه امسال 100 نفر از بانوان این شهرستان که مدرک فنی وحرفه ای دارند وام خوداشتغالی دریافت می کنند.