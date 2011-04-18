مراسم تودیع و معارفه مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، بعد از ظهر دوشنبه و با حضور قائم مقام رئیس سازمان محیط زیست کشور، خیرالله مرادی از مدیرکلی حفاظت محیط زیست کردستان کنار رفت و ناصح قادری از نیروهای بومی استان و شاغل در مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی به عنوان سرپرست جانشین وی معرفی شد.

در این مراسم که به دلیل وضعیت استان و نزدیک بودن دور سوم سفر هیئت دولت به کردستان بدون حضور مدیران ادارات و سازمان های دولتی برگزار شد و حتی نماینده استانداری هم در آن حضور نداشت، خیرالله مرادی مدیرکل سابق محیط زیست کردستان در سخنان به بیان بخشی از اقدامات و برنامه های کاری خود پرداخت.

در ادامه مراسم نوبت به سخنرانی علی محمد شاعری قائم مقام رئیس سازمان محیط زیست کشور رسید تا وی نیز از اولویت های محیط زیست کردستان و لزوم همکاری با سایر ادارات و سازمان های دولتی در جهت همگانی کردن حفاظت از محیط زیست در این استان تاکید کند.

ناصح قادری که از امروز سرپرست محیط زیست کردستان است، در سخنانی خواستار همکاری بیشتر سازمان و افزایش اعتبارات محیط زیست کردستان در راستای توسعه فعالیت ها و اقدامات این بخش شد و از همکاران خود خواست که وی را در این راستا همکاری و کمک کنند.

در پایان مراسم نیز حکم انتصاب سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان به ناصح قادری اهدا شد و با اهداء لوح تقدیری از سوی رئیس سازمان نیز از خدمات خیرالله مرادی تقدیر به عمل آمد.

خیرالله مرادی نزدیک به پنج سال به عنوان مدیر کل حفاظت محیط زیست کردستان فعالیت کرد و سرپرست جدید این اداره کل نیز قبلا به عنوان کارشناس در مرکز تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی کردستان در حوزه آبخیزداری فعالیت داشته است.

در این مراسم به غیر از خبرنگار خبرگزاری مهر در استان و خبرنگار صدا و سیمای مرکز کردستان نمایندگان دیگر رسانه های جمعی حضور نداشتند.