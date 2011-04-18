15 درصد بیماران مسلول مبتلا به HIV هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شیرین افهمی گفت: درمان همزمان سل و ایدز در افراد مبتلا، تداخلات دارویی، عدم پذیرش بیمار نسبت به درمان، خطر انتقال بیماری به سایرین و افزایش هزینه درمان از جمله مشکلات بیماران مبتلا به ایدز است.

وی افزود: لازم است که بیمار مبتلا به سل با دریافت اطلاعات کافی از پزشک در رابطه با بیماری خود، طول مدت درمان و نوع داروهای مصرفی در طول مدت درمان رضایت مندی داشته باشد.

افهمی، جلب رضایت بیمار را در تکمیل شدن طول درمان موثر دانست و گفت: بیمار با کسب اطلاعات کافی از پزشک، دوره درمان را حتی در صورت بهبود علائم ظاهری تکمیل می کند، چرا که تکمیل نشدن طول درمان منجر به ایجاد مقاومت دارویی می شود.

وی با اشاره به تاثیر ویروس HIV در ایجاد سل مقاوم به درمان گفت: تقریبا در سرتاسر دنیا 15 درصد کل بیماران مبتلا به سل فعال، HIV مثبت هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: شانس ابتلا به سل فعال در بیماری که حامل میکروب سل است و همزمان HIV مثبت نیز است، حدود 10 برابر بیش از فردی است که مبتلا به HIV نیست.

افهمی تصریح کرد: در مقابله با بیماری خطرناک سل مقاوم به درمان بایستی از روشهای تشخیصی دقیق استفاده شود و درمان صحیح بر اساس پروتکلهای استاندارد بین المللی صورت گیرد.

