به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت بازرگانی در واکنش به انتشار خبری مبنی بر "زمزمه استعفای یک وزیر" تصریح کرد: "ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن یکی از اقدامات دولت در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و افزایش بهره وری بوده و وزارت بازرگانی نیز از آن استقبال می‌کند و ادعاهای مطرح شده مبنی بر استعفای وزیر بازرگانی کذب محض است، چرا که هرگونه تصمیم گیری در مورد وزارتخانه جدید بر عهده شخص رئیس جمهور بوده و هرگونه گمانه زنی و اختلاف بین مسئولان نیز صحت ندارد.

دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن در سالهای اخیر تعالم و همکاری نزدیکی در اجرای طرح‌های مشترک داشته‌اند که اوج این همکاری‌ها در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به وضوح نمایان بود.

مجموعه بازرگانی این ادغام را به نفع کشور می‌داند چرا که به واسطه نزدیکی و مکمل بودن فعالیت‌های این دو وزارتخانه، ادغام می‌تواند زمینه سازی تسریع در انجام امور و همچنین اجرای پروژه‌ها و طرح‌های در دست اجرا باشد و موجب بهبود وضعیت تولید و تجارت کشور شود."

توضیحات مهر

خبرگزاری مهر در گزارشی که از موضوع ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی منتشر کرده، هیچ اشاره ای به مخالفت وزیر بازرگانی با موضوع ادغام نداشته بلکه حتی در گفتگویی با مهدی غضنفری از استقبال وی با این ادغام خبر داده است.

این در حالی است که روابط عمومی وزارت بازرگانی ابتدا از استقبال این وزارتخانه از ادغام با وزارت صنایع سخن گفته و سپس مدعی عدم استعفای مهدی غضنفری شده است.

به هر حال، باید منتظر روزها و هفته های آینده ماند و دید سرانجام خبر مهر مبنی بر احتمال جدایی مهدی غضنفری و علی اکبر محرابیان وزرای بازرگانی و صنایع از کابینه دهم درست است یا خیر.