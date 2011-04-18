ارتش جمهوری اسلامی ایران گوهر درخشان نظام است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مهدی سعادتی در مراسم روز ارتش که با حضورنماینده ولی فقیه در گیلان، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از مسئولان استان در میدان شهدای ذهاب رشت برگزار شد، افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بازوان مقتدر ولایت در عمرپربرکت انقلاب همانند گوهری تابان در عرصه های مختلف نظام درخشیده است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهارداشت: با جانفشانی های شهدای گرانقدری همچون نامجو، فکوری، آب شناسان، کلاهدوز، صیاد شیرازی، کشوری، ستاری و شیرودی جهان برای قدرت نظامی ایران اسلامی حساب ویژه ای باز کرده است.



استاندارگیلان گفت: جانفشانی های شهدای ارتش و دیگر نیروهای مسلح به جهانیان نشان داد که نیروهای نظامی کشور در پاسداری از نظام الهی جمهوری اسلامی ایران یدی واحد هستند.



وی ادامه داد: به برکت خون شهداء و پشتیبانی های مردم امروز ارتشی واقعی، آبرومند و سرافراز در دفاع از این مرز و بوم داریم.



سعادتی بیداری ملت ها در خاورمیانه را نتیجه استقامت و ایستادگی جمهوری اسلامی ایران و یاری امام عصر دانست و افزود: این تحولات نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی ایران در مناسبات جهانی حرف نخست را می زند و ایران اسلامی با اقتداری بی نظیر در دنیا الگو است.



وی اظهارداشت: تفکر آگاهانه و ولایتی مردم ایران نقش اساسی در الگو شدن کشوردر جهان داشته است.



استاندار گیلان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه از طریق نظامی درامورکشورهای دیگر دخالت نمی کند بلکه این ویژگی عقیدتی و ایمانی انقلاب است که در جهان گسترش یافته است.



وی با یاد آوری این نکته که کشور ایران هم اکنون در بعد فرهنگی و اقتصادی در دنیا الگو است، افزود: در سال جهاد اقتصادی به عنوان کشوری که در اوج توسعه و امنیت قرار دارد قصد داریم به قله های بلند تعیین شده سند چشم انداز 20 ساله در کشور و گیلان دست یابیم.



امیر دیاردار حسین آزاد فرمانده ناوگان شمال کشور نیز در مراسم روز ارتش با شرح رشادت های این نیرو در زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران و پس از آن گفت: ارتش در کنار نیروهای مسلح هردستی را که به سوی حریم امن ولایت و مرزهای کشور دراز شود از بازو قطع خواهد کرد.



همچنین در پایان این مراسم یگان های نظامی مستقر در میدان از مقابل جایگاه ویژه رفتند و بخشی از توانمندی های نیروهای مسلح مستقر در گیلان بویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران به نمایش درآمد.