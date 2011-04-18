ارتش جمهوری اسلامی ایران در بالاترین حد از آمادگی نظامی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امیر سرتیپ علی‌رضا موسویان ظهر دوشنبه در مراسم رژه یگان های نظامی در استان زنجان، با اشاره به فرارسیدن 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی افزود: در حال حاضر همه تجهیزات نظامی مورد نیاز نیروهای مسلح در داخل کشور تولید می‌شود و ارتش جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن تجربیات گرانبها از هشت سال دفاع مقدس و بکارگیری دانش‌های نوین همگام با سایر نیروهای مسلح در شرایط نظامی مطلوبی قرار دارند.

وی ادامه داد: دشمن با آگاهی نسبت به توانمندی نیروهای مسلح ایران، هیچگاه جرات حمله به ایران را نخواهد داشت و این در شرایطی است که در کشورهای همسایه همچون افغانستان و عراق با استفاده از نیروی نظامی وارد عمل شده و همچنان در این کشور‌ها حضور دارند.

امیر موسویان با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی به لحاظ تولید تجهیزات نظامی به خوکفایی رسیده است، افزود: دشمنان نظام اسلامی با توجه به توان بالای نیروهای مسلح، یارای مقابله سخت با ایران را ندارند و به همین‌خاطر در حال حاضر بیشترین توان غرب برای مقابله با کشورمان در حوزه جنگ نرم صرف می‌شود.

فرمانده تیپ 2 زرهی زنجان با تاکید بر اینکه امروز ارتش جمهوری اسلامی با تمام توان پا در رکاب رهبری بوده و آماده دفاع از کیان اسلامی در برابر دشمنان ملت و نظام است افزود: ارتش توانمند ایران اسلامی همگام با سایر نیروهای مسلح، از آمادگی بالایی برخوردارند و کوچکترین تعرض احتمالی دشمنان به خاک ایران را پاسخی سخت خواهند داد.

امیر موسویان با بیان اینکه امروز تمام نیروهای مسلج جمهوری اسلامی در کنار یکدیگر جمع شده اند تا با رهبر معظم انقلاب تجدید پیمان کنند افزود: 29 فروردین ماه یادآور رشادت، جانفشانی و حماسه آفرینی ها و دلاورمردی های نیروهای جان برکف ارتش جمهوری اسلامی است.