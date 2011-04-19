به گزارش خبرنگار مهر، هشتاد و نهمین شماره هفتهنامه همشهری سر نخ، در قالب شماره آخرین هفته فروردین به این موضوعات پرداخته است: "مرد یخی در آبهای زیر صفر درجه"، " گزارشی عجیب از حشرات خوراکی جهان"، "طلسم مرگبار کشتی شارن هوست آلمان" و " عجیب الخلقهها در تهران" .
"رازهای زندگی آدم مغرورها" یکی از پروندههای این شماره همشهری سرنخ است که به اسرار و مشکلات هنرمندان و هنرپیشهگان هالیوودی میپردازد. اعتیاد جانی دپ، مرگ مشکوک بروس لی، خیابانگردی بازیگرانی چون سیلوستر استالونه، دانیل گریک، هالی بری و... از موضوعاتی است که در این پرونده به آنها پرداخته شده است.
"عجایب دنیای ژنیک"، "لذیذترین حشرات خوراکی" و "دستهای نامرئی" از دیگر موضوعاتی است که در این نشریه، مطالبی از آنها منتشر شده است. بعضی از افراد با وجود نداشتن دست از انسانهای سالم هم موفقترند. "دستهای نامرئی" پروندهای است درباره این انسانها.
آبنبات عقرب، تخم مورچه، رتیل تنوری، اسنک کرم و سس تند حشره هم عناوین برخی مطالب پرونده " لذیذترین حشرات خوراکی" است.
گزارشی از نمایشگاه مجسمههای مومی در فرهنگسرای نیاوران با عنوان " عجیبالخلقهها در تهران" و "مردی از جنس سرما" درباره مهدی عاشوری که بیشتر از دو ساعت در آب زیر صفر درجه باقی میماند از مطالب بخش شگفتانگیزهای این مجله هستند.
همشهری "سرنخ" در 66 صفحه و قیمت 800 تومان به تازگی در روزنامهفروشیهای کشور عرضه شده است.
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