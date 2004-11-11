دعوت از مردم براي شركت در راهپيمايي روز جهاني قدس

به گزارش سرويس سياسي "مهر"، قوه قضاييه ، سازمان پزشكي قانوني، بسيج جامعه پزشكي كشور، جمعيت دفاع از ملت فلسطين، سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح ، دانشگاه تربيت مدرس، انجمن سينماگران مستقل ايران، انجمن اسلامي پزشكان ايران و مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي ضمن اعلام حمايت از مبارزات ملت مسلمان فلسطين از مردم دعوت كردند تا همگام با ديگر كشورها در راهپيمايي روز جهاني قدس شركت كنند.



در اين اطلاعيه ها آمده است: ملت شريف و هميشه در صحنه ايران غيور مردان عرصه هاي عزت و مردانگي و شرف بار ديگر موسم تجديد عهد با پير و مرادمان خميني كبير رسيد، آخرين جمعه ماه مبارك رمضان كه با درايت و الهامات غيبي احياگر تفكر ديني خميني عزيز روز جهاني قدس نام گذاري شد فرصتي براي همبستگي ملتهاي مستضعف جهان و اعلام انزجار از تروريست دولتي اسريل جنايت پيشه است .

مبارزات مستمر و پرفروغ ملت مظلوم فلسطين دربرابر رژيم ددمنش صهيونيستي، با حمايت هاي همه جانبه ساير ملل مسلمان ثمر بخش خواهد بود و انشاءالله بزودي شاهد نابودي اين رژيم غاصب و در پي آن آزادي ملت مسلمان فلسطين از نيم قرن سلطه واستعمار اين غده سرطاني خواهيم بود و جشن نابودي دولت غاصب اسرائيل ،‌زيباترين نويد براي ملل مسلمان خواهد بود .