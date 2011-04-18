اعضای جدید هیئت مدیره انجمن حمایت از زندانیان سنندج معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اولین جلسه هیئت مدیره انجمن حمایت از زندانیان شهرستان سنندج در سال جدید و در اجرای دستورالعمل اقدامات تامینی سازمان زندانها با حضور اعضا ظهر دوشنبه در محل دفتر این انجمن برگزار شد .

در ابتدای این جلسه اهداف و دستور کار جلسه توسط دادستان عمومی و انقلاب و رئیس هیئت مدیره اعلام شد و بعد از اخذ نظرات از اعضای حاضر در این نشست انتخابات اعضای هیئت مدیره برگزار شد.

بر اساس انتخابات صورت گرفته اکبر جوهری دادستان عمومی و انقلاب سنندج به عنوان رئیس، ولی الله میرزائی فرماندار سنندج به عنوان نائب رئیس، سید عطاالله احمدی عضو معتمد به عنوان خزانه دار، دکتر غلامرضا همایون پور مدیرکل پزشکی قانونی استان به عنوان بازرس و یدالله احمدی عضو معتمد هم به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند.

در ادامه این جلسه اسدالله گرجی زاده مدیرکل زندانهای استان کردستان و عضو هیئت مدیره انجمن نیز با ابراز خرسندی از نحوه عملکرد و خدمات رضایتبخش مجموعه انجمن حمایت از زندانیان با بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود در زمینه ارتقاء سطح فعالیتها با هدف تحت پوشش قرار دادن آمار بیشتری از خانواده های نیازمند ابراز امیدواری کرد در سال جاری این انجمن به نقطه مطلوب و اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد.