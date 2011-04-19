"زهر یا شیرینی" کمکهای مالی به کشورهای اروپایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فرانسوی لوموند، در پی بحران مالی اروپا و تشدید مشکلات مالی در ماههای گذشته، برخی از کمک های مالی که کمیسیون اروپا به کشورهای مختلف اعطا می کند در واقع برای این کشور در حکم زهر است. زیرا سیستم های اقتصادی و مالی این کشورها را بیش از پیش فلج می کند.

در ادامه این مطلب آمده است: در ماه می سال گذشته کمیسیون اروپا صندوقی را تاسیس کرد و اعتباراتی در حدود چندین میلیارد یورو را درآن قرارداد تا کشورهای اروپایی در مواقع ضروری از آن استفاده نمایند. طبق قوانین این صندوق کشورها در پی دریافت این کمک ها می باید آن را در طول 3 سال به صندوق بازگشت دهند. اما در همین مدت کوتاه شاهد هستیم که برخی از کشورهای اروپایی قوانین مربوطه را زیر پا می گذارند و با بهانه های مختلفی از جمله وخامت اوضاع اقتصادی و برخی از مسائل دیگر سقف پول برداشتی را بالا برده و یا طول مدت بازپرداخت آن را برای خودشان افزایش می دهند.

لوموند آورده است:در این میان صندوق بین المللی پول هم برخی کمک های مالی را به کشورهای اروپایی که به شدت در وضعیت بد خود غوطه ور هستند، ارائه داده اند. اما همه این کمک های مالی همانطور که گفته شد بیشتر برای کشورها ضرر ایجاد کرده است تا منفعت. در مورد دلیل این ادعا به خوبی می توان گفت زمانی که کشورها کمک های مالی دریافت می کنند از تلاش برای ایجاد درآمد خودداری می کنند و این کمک ها آنها را عقب می اندازد.

این روزنامه فرانسوی در توضیح بیشتر آورده است: برای مثال بسیاری از کشورهای اروپایی به طور سنتی به هدردادن منابع مالی خود می پردازند و حتی در شرایط کنونی که در موقعیت بحرانی به سر می برند هم در عوض جمع و جورکردن منابع خود در پی دریافت کمک های مالی هستند. اما اگر کمیسیون اروپا و یا صندوق بین المللی پول و یا هر قسمت دیگری چنین کمک هایی به کشورهای دچار بحران مالی نداشته باشد، شاید این کشورها بتوانند روی پای خود بایستند و یا لااقل تاحدی بیشتر در این زمینه تلاش کنند.

در ادامه مطلب لوموند آمده است: باعث تعجب است که در عوض ایجاد بانک خصوصی و یا دیگر تهمیداتی که می توان در زمان بحران مالی به کار گرفت، کشورهای اروپایی بیشتر به دنبال دریافت کمک های مستقیم هستند و به ضررهای بلند مدت آن توجهی ندارند. این در حالی است که بر اساس یک نظر سنجی احساس خوشبختی شهروندان اروپایی به دلیل بحران های مالی به شدت کاهش یافته است.

یک روزنامه آلمانی در نظرسنجی که در این زمینه انجام داد، این چنین اعلام کرده که هم اکنون درصد بالایی از مردم اروپا به دلیل بحران های مالی احساس خستگی و افسردگی می کنند.