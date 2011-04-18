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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۶:۵۱

370 هیئت مذهبی منطقه سیستان در دهه فاطمیه در حال ساماندهی است

370 هیئت مذهبی منطقه سیستان در دهه فاطمیه در حال ساماندهی است

زاهدان - خبرگزاری مهر: کارشناس تشکلهای دینی و انجمنهای اسلامی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: 370 هیئت مذهبی منطقه سیستان در ایام دهه فاطمیه در حال ساماندهی است.

علیرضا گلوی اول در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، ضمن گرامیداشت سال جهاد اقتصادی اظهار داشت: اولین جلسه مشترک شورای هیئات مذهبی و کانون مداحان و شاعران مذهبی شهرستانهای زابل و زهک با حضور روسای شورای هیئات مذهبی و کانون مداحان استان در منطقه دارالولایه سیستان برگزار شد.

وی گفت: در این جلسه ساماندهی و نظارت بر فعالیت 295 هیئت مذهبی زابل و 81 هیئت مذهبی زهک در دهه فاطمیه بررسی شد.

وی افزود: همچنین بر پیگیری و نظارت هر چه بیشتر فعالیتهای شورای هیئات مذهبی و کانون مداحان نسبت به ساماندهی هیئات مذهبی در ایام فاطمیه در این جلسه تاکید شد.

کارشناس تشکلهای دینی و انجمنهای اسلامی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: 276 هیئت مذهبی آقایان و 19 هیئت مذهبی بانوان در زابل و 64 هیئت مذهبی آقایان و 17 هیئت مذهبی بانوان در زهک فعالیت می کنند.

کد مطلب 1292048

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