گازرسانی به واحدهای صنعتی اولویت صنایع و معادن فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، غفار صفری در جریان جلسه بررسی و مشکلات واحدهای صنعتی جهرم توضیح داد: یکی از اولویتهای وزارت صنایع و معادن و سازمان صنایع و معادن فارس گازرسانی به واحدهای صنعتی است و بر اساس ابلاغ وزیر صنایع و معادن به سازمان، گازرسانی به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی در اولویت پروژه ها قرار گرفته چراکه معتقدیم سوخت فسیلی آنچنان که باید جوابگوی تولید نیست.

وی همچنین از هماهنگی میان وزارت صنایع و شرکت ملی گاز در زمینه تامین گاز مورد نیاز واحد های صنعتی خبر داد و گفت: واحدهای صنعتی خارج از شهرکهای صنعتی نیز در صورت مجاورت با خطوط گاز می توانند از شبکه گاز رسانی بهره مند شوند.

سرپرست سازمان صنایع و معادن فارس اضافه کرد: مطابق سیاستهای وزارت صنایع ومعادن در سال جاری واحدهای صنعتی علاوه بردریافت تسهیلات سرمایه در گردش از اعتبارات تعیین شده در بخش نوسازی وباز سازی استفاده کنند.

وی از انجام مقدمات برای نوسازی وباز سازی صنایع سنگ استان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در سال جاری خبر داد واین اقدام را به عنوان نقطه عطفی در استفاده از ضایعات 50 در صدی سنگبریها ورقابتی کردن این محصول دانست.

صفری بر اهمیت استفاده از منابع معدنی با هدف توسعه اقتصادی استان تاکید کرد وگفت: دراین راستا سرعت بخشیدن به صدور پروانه های اکتشافی با استفاده از سیستم مکانیزه کامپیوتری ومطالعه ژئوفیزیکی مواد معدنی استان در سال جدید در دستور کار این سازمان قرار دارد.

وی ازحفظ واحدهای تولیدی موجود وکمک به بهره برداری پروژههای بزرگ استان سخن گفت واذعان داشت: سعی داریم به تامین سوخت واحدهای تولیدی کمک وسرمایه در گردش ونقدینگی مورد نیاز آنها را از منابع بانکی وصندوق توسعه ملی تامین کنیم همچنین با توجه به روح حاکم بر قانون هدفمندی یارانه ها مدیریت تولید ومصرف انرژی است، توجه به ابعادی چون به روز کردن تکنولوژی مورد استفاده در کارخانجات، نهادینه کردن مدیریت انرژی وافزایش راندمان منابع انسانی حیاتی وضروری به نظر می رسد تا در نهایت با پایین آوردن هزینه های تولید، کیفیت محصولات را ارتقا بخشیم.

سرپرست سازمان صنایع و معادن فارس افزود: باتوجه به نامگذاری سال 90 به سال جهاد اقتصادی کمیته ای در سازمان تشکیل شده که هر هفته یکبار مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی را بررسی و در پی رفع آن بر می آید از این رو چنانچه مسئله مرتبط با مسئولین عالی رتبه اجرایی استان باشد موضوع با استاندار فارس مطرح و حل و فصل می شود و در صورتیکه مشکلات نیاز به مصوبه هیئت دولت داشته باشد بنابراین در دور دوم سفر ستاد تسهیل در سوم اردیبهشت ماه سال جاری به استان فارس رفع مشکل می کند.

صفری گفت: یکی از سیاستهای سازمان صنایع ومعادن فارس در شهرستان جهرم شتاب بخشیدن به اجرایی شدن طر حهای پتروشیمی است بنابراین در این راستا احداث خط آهن ونیز راه اندازی جاده شیراز جهرم تحول خوبی را در سیستم حمل ونقل وخطوط ارتباطی ایجاد خواهد کرد وبالطبع صنعت جهرم در این راستا از موقعیت بهتری بر خوردار خواهد شد.

وی در خصوص اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی گفت: وزارت صنایع و معادن به واحدهایی که پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد دارد تسهیلات با نرخ بهره کم پرداخت می کند.

سرپرست سازمان صنایع و معادن فارس در خصوص بررسی اولویتهای صنعتی ومعدنی در شهرستان جهرم گفت: تمام اولویتها در شهرستان استخراج می شود و معتقدیم که در بحث سرمایه گذاری، پرداخت تسهیلات، در بحث مصوبات و کمک به صنعتگران در رسیدن به اقتصاد پایدار ورشد وتوسعه صنعتی ومعدنی باید جهادی عمل کنیم.