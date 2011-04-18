تسریع در اجرای مسکن مهر گرگان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، پرهام جانفشان عصر دوشنبه در بازدید از سایت مسکن مهر گرگان افزود: همنچنین اجرای عملیات اسکلت و سفت کاری و تأسیسات تا پایان شهریور ماه از برنامه مسکن و شهرسازی در سال جاری است.

وی اظهار داشت: از مهر ماه عملیات نازک کاری 3000 واحد مسکونی مسکن مهر آغاز می شود.



جانفشان، خطاب به شرکت هایی که از برنامه زمانبندی شده عقب باشند اعلام کرد: در صورت ادامه این روند به صورت جدی با آنها برخورد خواهد شد.



سایت 3000 واحدی مسکن مهر گرگان در زمینی به مساحت 40 هکتار در غرب گرگان در حال احداث است.