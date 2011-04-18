عروسک های بومی خراسان رضوی ساخته می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی اکبر حلیمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: عروسک در باور ایرانیان جایگاه ویژه و خاصی دارد؛ ما معتقدیم که، جهان صحنه نمایشی است که کارگردان و صحنه گردان آن خداست، عروسکها نماد زندگی، تخیلات و خلاقیت های انسان است و بشر در قالب عروسک، فرهنگ و تجربیات خود را به فرزندش منتقل می کند.

وی اظهار داشت: عروسک های بومی و محلی در واقع برآیند هنر و خلاقیت فرهنگ عامه و خرد و اندیشه پیشینیان ماست که بازیچه هایی آشنا و جذاب برای کودکانمان هستند و به عنوان امانت و میراث فرهنگی گذشتگان محسوب می شود، که هر کدام قصه ای و یک دنیا حرف دارند.

وی ادامه داد: در روزگاری که دنیای استکبار با قصه ها، فیلم ها، انیمیشن ها و عروسک های شیطانی خود به جنگ نرم فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی آمده اند و شخصیت سازی های کاذب و مخرب برای نابودی تفکر فرهنگی و ارزش های بومی محلی انجام می دهند ضرورت دارد، که دستگاه های تخصصی مثل کانون پرورش فکری مبادرت به ساخت و توسعه و ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی در قالب عروسک های بومی و محلی نمایند.

وی تصریح کرد: خراسان رضوی از سال 1388 پروژه ساخت عروسک های بومی، محلی استان را در قالب مسابقه،" عروسک مرکز من" آغاز کرده است.

وی اظهار داشت: در مرحله بعد کارت پستالهای عروسکهای بومی استان برای چاپ آماده سازی شد و قصه عروسکها تدوین و آماده چاپ شد.

وی گفت: در حوزه فرهنگ عامه و فولکلور، علی رغم تلاشهای صورت گرفته در بخشهایی چون قصه، ضرب المثل و آداب و سنن در بخش عروسک های بومی و محلی، کار شاخصی صورت نگرفته و بر دستگاه های مسئول همچون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فرض است، تا به این مهمّ بپردازد.