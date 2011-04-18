تیم ملی قایقرانی بانوان در بندر انزلی اردو زد

رئیس هیئت قایقرانی و اسکی روی آب گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مرحله از اردو هانیه خرسند، نسیم بن یعقوب، نازنین ملائی، شادی فرج پور، حمیرا برزگر و لادن نائبی از گیلان، الیکا افشار، ملیکا علی نژاد، مینا بختیاری، مهرناز سالاری، سولماز عباسی، مریم سعیدی و مونا بصیری از تهران، شیما جباری از مازندران، فاطمه ساریخانی از فارس، رویا عباسی از آذربایجان غربی، مهسا جاور، مونا شاد مهر، فریبا شجرودی و فرحناز عشقی از زنجان و نازنین رحمانی کرمانشاه از به مدت دو هفته زیر نظر " مایک دیویدهیل " سرمربی نیوزلندی و " مریم کهن " مربی گیلانی در پایگاه قهرمانی سنگاچین بندرانزلی تمرین می کنند.

کریم شعبانی ادامه داد: تیم ملی قایقرانی روئینگ بانوان ایران خود را برای شرکت در رقابت های آسیایی و انتخابی المپیک لندن آماده می کند.