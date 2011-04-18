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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۶:۳۷

وستروله به مصر می رود

وستروله به مصر می رود

وزیر امور خارجه آلمان برای دومین بار طی دو ماه گذشته راهی مصر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرد: "گیدو وستروله" به منظور دیدار و گفتگو با مقامات دولت موقت مصر عازم این کشور می شود.

این دومین سفر وزیر امور خارجه آلمان به مصر طی دو ماه گذشته است. وی قرار است امروز سه شنبه در قاهره با "عصام شرف" نخست وزیر و "نبیل العربی" همتای مصری خود دیدار کند.
 
وستروله در این سفر همچنین با نمایندگان شورای ملی حقوق بشر مصر دیدار خواهد کرد. وی پس از مصر عازم دبی می شود تا در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که چهارشنبه برگزار می شود، شرکت کند.
کد مطلب 1292056

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