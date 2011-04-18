سرمایه و پتانسیل اصلی کردستان تنوع زیستی است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علی محمد شاعری بعد از ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان، اظهار داشت: تنوع زیستی سرمایه و پتانسیل اصلی استان کردستان است و به همین دلیل فعالیت در این حوزه بسیار مهم و سنگین است.

وی عنوان کرد: استان کردستان با تنوع ویژه زیستی و وجود آب و هوای مساعد و خوب، یکی از استان ها و مناطق ویژه کشور در این بخش به شمار می رود و به همین دلیل حفاظت از این سرمایه ارزشمند که بر عهده اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان قرار داده شده وظیفه و رسالت سنگینی است.

قائم مقام رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور حفاظت از منابع طبیعی در استان کردستان را امری لازم و ضروری عنوان کرد و افزود: مدیر کل حفاظت محیط زیست کردستان باید با همکاری و جلب مشارکت مردم و مسئولان زمینه های لازم برای همراهی عمومی در راستای اجرای این رسالت مهم را به نحو احسن انجام دهد.

وی با اشاره به ویژگی های استان کردستان در حوزه های محیط زیست گفت: دریاچه زریبار به عنوان یکی از شاخص های اصلی محیط زیست کردستان مطرح است و می توان با برنامه ریزی مناسب و جذب اعتبارات و امکانات مورد نیاز ضمن حفظ این ویژگی منحصر به فرد در راستای بهره برداری صحیح از آن اقدامات لازم را انجام داد.

شاعری بیان داشت: مدیر کل حفاظت محیط زیست کردستان باید به گونه ای عمل کند که نه روند توسعه و پیشرفت صنعتی در این استان با مشکل مواجه شود و نه اینکه به محیط زیست آسیبی برسد و لازم است با یک برنامه ریزی مناسب در این بخش اقدامات مورد نیاز را تدوین و اجرایی کرد.

وی همچنین خواستار استفاده از توان بخش خصوصی و جلب مشارکت مردم برای حفاظت از محیط زیست شد و خاطرنشان کرد: استفاده از توان رسانه های جمعی برای جلب مشارکت مردم یک امر لازم و ضروری است و انتظار می رود که این روند مورد توجه سرپرست جدید محیط زیست کردستان قرار گیرد.

در پایان این مراسم ضمن تقدیر از خدمات پنج ساله خیرالله مرادی، ناصح قادری از نیروهای بومی استان کردستان به عنوان سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان منصوب شد.