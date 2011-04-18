به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظم پورامینی افزود: این دوره آموزشی با هدف انتقال آگاهی در راستای ایجاد اشتغال پایدار و توسعه کسب و کار با حضور یکصد نفر از جانبازان، فرزندان شهدا و ایثارگران برگزار شده است.



وی اضافه کرد: شرکت کنندگان در سه شاخه متقاضیان کار در بخش اشتغال در دستگاه‌ها، خوداشتغال و کارآفرینان تقسیم بندی شده و آموزشهای مرتبط طی ۵۰ ساعت در چهار کلاس مختلف به شرکت کنندگان ارایه می‌گردد.



رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران قم ادامه داد: متقاضیان آموزشهای لازم را در۱۲موضوع شامل اصول و مبانی کارآفرینی، شناخت نهادهای کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری، انواع و مدلهای کسب و کار، پرورش ایده، کارگاه عملی تهیه طرح کسب و کار و... گذرانده و در پایان دوره مدرک معتبر پایان دوره را دریافت می‌کنند.



وی بیان داشت: امسال با توجه به رویکرد دولت خدمتگذار در توسعه اشتغال، سهمیه بنیادشهید استان قم ایجاد۲۳۳ شغل برای ایثارگران است که برگزاری دوره‌های آموزشی نخستین گام در راستای توسعه اشتغال می‌باشد.



پورامینی افزود: سال گذشته از ۱۰۰شغل سهم بنیاد، با همت و کار مضاعف خدمت گذاران به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران ۴۰۰ شغل ایجاد شد و بنیاد شهید به عنوان یکی از دستگاه‌های بر‌تر در امر اشتغال در استان شناخته شد.



وی ادامه داد: سهم سال گذشته استان ۱۵هزار شغل بود که به ۲۵ هزار شغل ارتقاء یافت و سهم سالجاری ۳۵ هزار و ۲۸۴ شغل است.



رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران قم در پایان اضافه کرد: در سال جهاد اقتصادی تلاش می‌شود تا بیش از ۵۰۰شغل برای ایثارگران ایجاد شود.

