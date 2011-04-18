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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۶:۴۳

به دنبال اعلام آرای انضباطی/

باشگاه استیل آذین در 24 ساعت آینده موضع رسمی‌اش را اعلام خواهد کرد

باشگاه استیل آذین در 24 ساعت آینده موضع رسمی‌اش را اعلام خواهد کرد

باشگاه استیل آذین اعلام کرد پس از بررسی‌های حقوقی و قضایی موضع رسمی خود در قبال آرای کمیته انضباطی را اعلام خواهد کرد.

حسین خبیری مدیر روابط عمومی باشگاه استیل آذین در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود:همانطور که انتظار می‌رفت این حکم به صورت مصلحتی صادر شده و ملاحظات حقوقی و انضباطی  به صورت کمرنگ در آن لحاظ شده است.

وی ادامه داد:  در جلسه ای که با حضور مدیران و مسئولان باشگاه برگزار خواهد شد و موضع رسمی خود را از طریق سایت رسمی و روابط عمومی باشگاه اعلام خواهیم کرد.

خبیری تاکید کرد: هرگونه اظهار نظر منتسب به این باشگاه در خصوص این حکم غیرقابل استناد و فاقد اعتبار است و در 24 ساعت آینده موضع رسمی باشگاه استیل آذین پس از بررسی حقوقی و قضایی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 1292067

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