حسین خبیری مدیر روابط عمومی باشگاه استیل آذین در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود:همانطور که انتظار می‌رفت این حکم به صورت مصلحتی صادر شده و ملاحظات حقوقی و انضباطی به صورت کمرنگ در آن لحاظ شده است.

وی ادامه داد: در جلسه ای که با حضور مدیران و مسئولان باشگاه برگزار خواهد شد و موضع رسمی خود را از طریق سایت رسمی و روابط عمومی باشگاه اعلام خواهیم کرد.

خبیری تاکید کرد: هرگونه اظهار نظر منتسب به این باشگاه در خصوص این حکم غیرقابل استناد و فاقد اعتبار است و در 24 ساعت آینده موضع رسمی باشگاه استیل آذین پس از بررسی حقوقی و قضایی اعلام خواهد شد.