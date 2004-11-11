دور چهارم مذاكرات شش جانبه كره شمالي دسامبر برگزار خواهد شد

خبر گزاري كره جنوبي گزارش داد : كشور هاي شركت كننده در مذاكرات شش جانبه در باره برنامه هسته اي كره شمالي اخيرا به پيونگ يانگ پيشنهاد كردند كه مذاكرات غير رسمي در نوامبر و چهار مين دور مذاكرات ماه آينده ( دسامبر ) برگزار شود .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويترز، يك مقام برجسته كره جنوبي كه خواست نامش فاش نشود گفت دولت كره جنوبي پيش بيني كرد كه با توجه به پايان انتخابات رياست جمهوري آمريكا كره شمالي نگرش مثبتي نسبت به قبول برگزاري دور چهارم مذاكرات شش جانبه داشته باشد .



مقامات آمريكايي ، منابع كنگره و تحليلگران در واشنگتن به رويترز گفتند آمريكا به تعهدات خود براي مذاكره پايبند است اما در سياست خود نسبت به كره شمالي بازنگري خواهد كرد .

