به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمد حسن صالحی مرام با اعلام این خبر اظهار داشت: گمانه زنی هایی که دربرخی سایت های خبری و پایگاههای اینترنتی به نقل از منابع آگاه در خصوص برکناری مسعود میرکاظمی وزیر محترم نفت منتشر شده است خلاف واقع بوده و تکذیب می شود.



معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور تصریح کرد : انتشار این شایعات همزمان با برگزاری مراسم پنجاهمین سال تاسیس سازمان اوپک که با حضور سفراء و وزراء نفت کشورهای عضو برگزار می گردد حرکتی مشکوک بوده و اقدامی مغرضانه به شمار می رود .



شایان ذکر است از آغاز سال جدید میلادی ریاست دوره ای اوپک به جمهوری اسلامی ایران واگذار گردیده است.