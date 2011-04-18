به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمد حسن صالحی مرام با اعلام این خبر اظهار داشت: گمانه زنی هایی که دربرخی سایت های خبری و پایگاههای اینترنتی به نقل از منابع آگاه در خصوص برکناری مسعود میرکاظمی وزیر محترم نفت منتشر شده است خلاف واقع بوده و تکذیب می شود.
معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور تصریح کرد : انتشار این شایعات همزمان با برگزاری مراسم پنجاهمین سال تاسیس سازمان اوپک که با حضور سفراء و وزراء نفت کشورهای عضو برگزار می گردد حرکتی مشکوک بوده و اقدامی مغرضانه به شمار می رود .
شایان ذکر است از آغاز سال جدید میلادی ریاست دوره ای اوپک به جمهوری اسلامی ایران واگذار گردیده است.
قائم مقام شورای اطلاع رسانی دولت شایعات منتشر شده مبنی بر احتمال برکناری وزیر نفت را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمد حسن صالحی مرام با اعلام این خبر اظهار داشت: گمانه زنی هایی که دربرخی سایت های خبری و پایگاههای اینترنتی به نقل از منابع آگاه در خصوص برکناری مسعود میرکاظمی وزیر محترم نفت منتشر شده است خلاف واقع بوده و تکذیب می شود.
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