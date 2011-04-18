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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۶:۵۲

عصر امروز صورت گرفت/

مالک استیل‌آذین در فدراسیون فوتبال/ هدایتی: تصمیمم تغییر نمی‎کند

مالک استیل‌آذین در فدراسیون فوتبال/ هدایتی: تصمیمم تغییر نمی‎کند

حسین هدایتی مالک باشگاه استیل آذین به منظور ملاقات با مسئولان فدراسیون فوتبال عصر امروز در محل این فدراسیون حاضر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه هدایتی اعلام کرد قصد ادامه فعالیت در ورزش کشور را ندارد و به دنبال انحلال باشگاه استیل آذین است، مسئولان فدراسیون فوتبال درصدد آن برآمدند تا مالک باشگاه استیل آذرین را از تصمیم خود منصرف کرده و متقاعد به بازگشت به عرصه فوتبال کنند.

به همین منظور عصر امروز دوشنبه حسین هدایتی با دعوت مسئولان فدراسیون فوتبال در محل این فدراسیون حاضر شد تا در مورد مسائیل جاری این باشگاه با مدیران ارشد فوتبال کشور به بحث و گفتگو بنشیند.

هدایتی پیش از حضور در محل فدراسیون مجددا بر مواضع خود مبنی بر بی توجهی به باشگاه‌های خصوصی تاکید کرد و گفت: قصد بازگشت به فوتبال را ندارم و تصمیمم برای انحلال باشگاه آستیل آذین قطعی است.

با این اوصاف باید منتظر ماند و دید آیا هدایتی بر این مواضع پابرجا می‌ماند یا اینکه پس از دیدار با کفاشیان و دیگر مسئولان فدراسیون فوتبال تصمیمی جدید اتخاذ خواهد کرد.

مالک باشگاه استیل آذین پیش از حضور در فدراسیون گفت: من همچنان بر مواضع خود پابرجا بوده و تصمیمم تغییر نخواهد کرد.

در پایان دیدار جنجالی تیم‌های پرسپولیس و استیل آذین که به برتری 2 بر یک شاگردان علی دایی انجامید درگیری‌هایی بین بازیکنان میان دو تیم ایجاد شد که منجر به محرومیت 7 بازیکن از این دو تیم سرخپوش تهرانی شد.

کد مطلب 1292072

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