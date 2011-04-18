به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه هدایتی اعلام کرد قصد ادامه فعالیت در ورزش کشور را ندارد و به دنبال انحلال باشگاه استیل آذین است، مسئولان فدراسیون فوتبال درصدد آن برآمدند تا مالک باشگاه استیل آذرین را از تصمیم خود منصرف کرده و متقاعد به بازگشت به عرصه فوتبال کنند.

به همین منظور عصر امروز دوشنبه حسین هدایتی با دعوت مسئولان فدراسیون فوتبال در محل این فدراسیون حاضر شد تا در مورد مسائیل جاری این باشگاه با مدیران ارشد فوتبال کشور به بحث و گفتگو بنشیند.

هدایتی پیش از حضور در محل فدراسیون مجددا بر مواضع خود مبنی بر بی توجهی به باشگاه‌های خصوصی تاکید کرد و گفت: قصد بازگشت به فوتبال را ندارم و تصمیمم برای انحلال باشگاه آستیل آذین قطعی است.

با این اوصاف باید منتظر ماند و دید آیا هدایتی بر این مواضع پابرجا می‌ماند یا اینکه پس از دیدار با کفاشیان و دیگر مسئولان فدراسیون فوتبال تصمیمی جدید اتخاذ خواهد کرد.

مالک باشگاه استیل آذین پیش از حضور در فدراسیون گفت: من همچنان بر مواضع خود پابرجا بوده و تصمیمم تغییر نخواهد کرد.

در پایان دیدار جنجالی تیم‌های پرسپولیس و استیل آذین که به برتری 2 بر یک شاگردان علی دایی انجامید درگیری‌هایی بین بازیکنان میان دو تیم ایجاد شد که منجر به محرومیت 7 بازیکن از این دو تیم سرخپوش تهرانی شد.