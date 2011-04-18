"مهر تا مهر" روی آنتن شبکه تابان می رود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، در مستند "مهر تا مهر" به بررسی آداب و رسوم و بازیهای بومی و محلی یکی از مناطق شهرستان ابرکوه پرداخته شده است.

در بررسی فرهنگ و آداب و رسوم جوامع مختلف یکی از مواردی که بسیار حائز اهمیت است، پرداختن به بازیهای بومی و محلی است زیرا کودکان از اولین روزهای زندگی خود با بازیهایی که در اطراف خود یاد می گیرند، ارتباط برقرار کرده و به مرور و گذشت زمان شخصیت هویت و افکار آنها شکل می گیرد.

مستند "مهر تا مهر" به برخی از بازیهای بومی و محلی روستای مهرآباد شهرستان ابرکوه که در حال حاظر تبدیل به شهر مهردشت شده و دیگر از آن بازی ‌ها خبری نیست، می پردازد.

این مستند به نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی محسن غلامزاده مهرآبادی تهیه و تولید شده است.

تدوین و گویندگی این مستند را نیز کریم غلامزاده مهرآبادی و علی پیله ور بر عهده دارند.