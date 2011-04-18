به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز در دیدار با احمد چلبی رئیس حزب کنگره ملی عراق و عضو پارلمان عراق با تاکید بر پیوندهای عمیق دوستانه و برادرانه فی ما بین دو ملت گفت: نگاه و رویکرد جمهوری اسلامی ایران توسعه همه جانبه مناسبات برادرانه فی ما بین دو کشور در همه عرصه ها می باشد.

وی ضمن اظهار خرسندی از روند رو به پیشرفت ارتقاء امنیتی، سیاسی در عراق افزود: باید از تمام فرصت ها و امکانات برای تحکیم و گسترش همکاری های برادرانه فی ما بین بهره برد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز نگرانی از اوضاع و شرایط سخت مردم لیبی، یمن و بحرین و ادامه کشتار مردم در این کشورها گفت: تداوم وضعیت کنونی امنیت و آرامش کل منطقه را به مخاطره می اندازد.

وی توجه به خواست های ملت های لیبی و بحرین و خروج نیروهای بیگانه از این کشور تنها راه خروج از وضعیت مخاطره آمیز کنونی دانست و افزود: قدرت های بین المللی تحلیل درستی از اوضاع بحرین ندارند و ادامه این شرایط به زیان خودشان خواهد بود.

وی با قدردانی از تحرکات گروه های مسلمان و شیعه عراق در حمایت از ملت های مسلمان از ملت های مسلمان از جمله بحرین گفت: باید از تمام ظرفیت ها و فرصت ها و فرصت ها برای جلوگیری از ادامه روند کنوین در بحرین استفاده کرد.

احمد چلبی رئیس حزب کنگره ملی عراق نیز در این دیدار بر اهمیت توسعه و گسترش همکاری های دوستانه فی ما بین تاکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به تحولات بحرین به اقدامات مردم عراق در دفاع از ملت بحرین اشاره و تاکید کرد: ملت عراق در مقابل کشتار و فشار بر ملت بحرین نمی توانند ساکت بمانند.

وی با تشریح برخی اقدامات انجام شده در این راستا گفت: برخی کشورهای منطقه برای فرافکنی مشکلات درونی خود و نگرانی از قیام های مردمی در کشورشان به بحران در بحرین دامن زده و در آن مداخله می کنند.

وی تصریح کرد: جنگ فعلی در بحرین برای مقابله با نهضت رو به رشد مردم در منطقه است آنها از پیروزی مردم در عراق و کشورهای منطقه نگرانند.