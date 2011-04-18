به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که کریم باقری در گفتگو با علی فتح الله زاده و به شوخی اعلام کرده است فصل بعد به استقلال خواهد رفت و این خبر در یکی از روزنامه های صبح دوشنبه منتشر شده است، منصور پورحیدری واکنشی جدی به این خبر داشته است.

سرپرست تیم فوتبال استقلال که همراه این تیم در تاشکند ازبکستان حضور دارد در گفتگو با سایت باشگاه گفته است:" نه! باز هم می‌گویم نه! چنین چیزی نیست. نه استقلال در این جهت اقدامی کرده، نه کریم باقری تمایل برای حضور در استقلال دارد. کریم بازیکن بزرگی است که از نظر اخلاقی هم در جمع بهترین‌ها قرار دارد. در مورد ایشان، بحثی در باشگاه استقلال نشده. تیم استقلال در همه زمینه‌ها حرفه‌ای عمل می‌کند، کریم نیز یک حرفه‌ای تمام عیار است. او به استقلال نمی‌آید."

کریم باقری که یکی از ماندگارترین بازیکنان فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس است، اواسط لیگ دهم به دنبال اختلاف نظری که با علی دایی پیدا کرد از جمع سرخپوشان جدا شد و خبر خداحافظی اش از دنیای فوتبال را اعلام کرد اما روز دوشنبه اعلام کرده احتمال بازگشتش به فوتبال وجود دارد.

