منطقه اورامانات از لحاظ امنیت در وضعیت مطلوبی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سردار ظفری در نشست با عشایر شهرستان روانسر با بیان اینکه ایجاد وحدت و برادری و انتقال آن به جامعه یکی از مهمترین وظایف عشایر است، اظهار داشت: تقویت دو بنیه روحانیت و عشایر می تواند سهم بسزایی در ایجاد امنیت پایدار در منطقه داشته باشد.

سردار ظفری افزود: هدف همه ما توسعه و اقتدار کشور و نظام است و این جز با امنیت پایدار محقق نخواهد شد و ایجاد این امنیت نیازمند همراهی هرچه بیشتر عشایر با مرزداران منطقه است.

وی همچنین از لباس عشایر به عنان لباس عزت، افتخار و جوانمردی یاد کرد و اظهار داشت: عشایر باید به این شکوه، عظمت و بصیرت افتخار کنند.

فرمانده قرارگاه شهید کاظمی تصریح کرد: امروز به یمن وحدت و هوشیاری مردم، منطقه اورامانات از لحاظ امنیت در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد.

فرامرز آقایی معاون فرماندار روانسر نیز گفت: در اعتبارات عمرانی سالجاری این شهرستان 125 میلیون ریال برای آبرسانی سیار و جایگزینی سوخت فسیلی عشایر اختصاص یافته است.

در ادامه این نشست مراد باباخانی بخشدار مرکزی روانسر با اشاره به اینکه عشایر نقش برجسته ای در رشد وتوسعه اقتصاد جامعه دارند، افزود: عشایر در طول دوران دفاع مقدس و در تمام عرصه های انقلاب حضور موثری داشته و نقش بسیار مهمی در تامین امنیت و اقتصاد جامعه ایفا می کنند.