27 هزار لرستانی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، سرهنگ علی حسین پازدار در این رابطه اظهار داشت: در سال 89 تعداد 27 هزار و 200 نفر از اقشار مختلف مردم در قالب کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.

وی یادآور شد: از تعداد افراد یاد شده 10 هزار و 300 نفر از دانش آموزان استان لرستان به مناطق عملیاتی دوران جنگ تحمیلی اعزام شدند.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل استان لرستان خاطرنشان کرد: این در حالیست که در سال قبل از آن بیش از 20 هزار و 500 نفر به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده بودند.

سرهنگ پازدار ادامه داد: با توجه به تلاشها انجام شده اعزام کاروانهای راهیان نور از استان لرستان در سال 89 در مقایسه با سال قبل از آن رشد قابل توجهی داشته است.