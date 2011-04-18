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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۷:۰۷

سرهنگ پازدار:

27 هزار لرستانی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند

27 هزار لرستانی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل استان لرستان از اعزام بیش از 27 هزار نفر از این استان به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، سرهنگ علی حسین پازدار در این رابطه اظهار داشت: در سال 89 تعداد 27 هزار و 200 نفر از اقشار مختلف مردم در قالب کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.

وی یادآور شد: از تعداد افراد یاد شده 10 هزار و 300 نفر از دانش آموزان استان لرستان به مناطق عملیاتی دوران جنگ تحمیلی اعزام شدند.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل استان لرستان خاطرنشان کرد: این در حالیست که در سال قبل از آن بیش از 20 هزار و 500 نفر به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده بودند.

سرهنگ پازدار ادامه داد: با توجه به تلاشها انجام شده اعزام کاروانهای راهیان نور از استان لرستان در سال 89 در مقایسه با سال قبل از آن رشد قابل توجهی داشته است.

کد مطلب 1292093

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