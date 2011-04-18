رباتهای اعزامی از وضعیت نیروگاه فوکوشیما گزارش دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اداره امنیت هسته ای ژاپن از آلودگی شدید هسته ای دو راکتور نیروگاه فوکوشیما خبر داد.

"هیدهیکو نیشیاما" سخنگوی این اداره امروز دوشنبه اعلام کرد گزارش رباتهایی که برای بررسی وضعیت راکتورهای این نیروگاه به محل اعزام شده بودند، از آلودگی بیش از حد دو راکتور شماره 1 و 3 حکایت دارد.

بر این اساس درصد آلایندگی هسته ای این دو راکتور به حدی است که عملا حضور نیروی کار انسانی را در محوطه غیرممکن کرده است. به گفته نیشیاما پیش از هر گونه فعالیت انسانی در این راکتورها باید میزان آلایندگی کاهش یابد.

این در حالی است که از زمان وقوع زلزله و سونامی ژاپن در یازدهم ماه مارس تاکنون کسی به محوطه این نیروگاه وارد نشده است. امروز همچنین راکتور شماره 2 این نیروگاه توسط رباتها مورد بازرسی قرار می گیرد.

گفتنی است رباتهای ساخت آمریکا که دارای بازوان تاشو و چرخهای زنجیری هستند، روز گذشته درهای ورودی به این راکتورها را باز کرده و آنها را مجددا پشت سر خود بسته اند.