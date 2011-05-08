امیر قلعه نویی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دیدار این تیم برابر الهلال عربستان ضمن بیان مطلب فوق گفت: در این مسابقات فرصت های زیادی را از دست دادیم و اگر بدشانسی و بی دقتی مهاجمان نبود با تعداد گلهای بالا الهلال را شکست داده و پیش از بازی پایانی صدرنشینی خود در این گروه را تثبت می کردیم.

وی با بیان اینکه پس از آن دیدار تمام تمرکزش را روی بازی با الجزیره گذاشته است افزود: این بازی برای ما بسیار مهم است و برای اینکه بتوانیم به عنوان صدرنشین راهی مرحله بعد شویم باید برابر الجزیره به پیروزی دست یابیم ضمن اینکه تجربه شکست در بازی پایانی فصل گذشته مان در لیگ قهرمانان آسیا به ما درس های زیادی داد و از آنها برای کسب موفقیت در امارات استفاده می کنیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان خاطرنشان کرد: ما در صورت پیروزی برابر الهلال می خواستیم به برخی از بازیکنان خود در دیدار با الجزیره استراحت دهیم اما مجبوریم با تمام توان در این مسابقه به میدان رفته تا برابر حریف به سه امتیاز مسابقه دست یابیم.

وی در ادامه با ابراز امیدواری از اینکه وضعیت ناصر حجازی بهتر شده و سلامتی اش را بدست آورد افزود: آقای حجازی اسطوره فوتبال ایران و استقلال است و امیدوارم هر چه زودتر سلامتش را بدست آورد.

قلعه نویی در پاسخ به این سئوال که دوست دارد در مرحله بعدی با چه تیمی روبرو شود تصریح کرد: هدف اصلی ما برگزاری دیدار تک حذفی در ورزشگاه خانگی است ولی فکر می کنم با نتایجی که در گروه پرسپولیس رخ داد به احتمال زیاد باید با بنیاد کار بازی کنیم.

وی در مورد شرط ادامه حضورش در تیم سپاهان و اینکه گفته می شود به خاطر شعار چند هوادار نمی خواهد در سپاهان بماند تاکیدکرد: همانطور هم که قبلا نیز گفتم به نظرم شعار این هواداران برنامه ریزی شده و مشکوک بود زیرا آنها در استادیوم علیه سپاهان و بازیکنان این تیم شعار ندادند بلکه این کار در کنار هتل انجام شد و این مسئله نشان می دهد کار آنها برنامه ریزی شده بود.

قلعه نویی در پایان گفت: من به شعار این چند هوادار کاری ندارم و شرطم برای تمدید قرارداد با سپاهان جذب بازیکنان جدید و بهتر و افزایش امکانات مد نظرم بوده است.