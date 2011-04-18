تولید علم و فناوری از شاخصهای بنیادین در جهاد اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رسول مجد در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان، اظهار داشت: امروز دشمن تهاجمات خود را در صحنه اقتصاد و تحریمهای اقتصادی قرار داده است.

وی افزود: برای مقابله با تهاجم های دشمنان و خنثی سازی تهدیدها و ترفندهای آنان جهاد تکلیفی است برعهده همه افراد جامعه که باید مورد توجه و عنایت قرار گیرد.

مجد جهاد اقتصادی را جهاد در راستای تحقق اهداف و آرمان های اقلاب اسلامی دانست و گفت: جهاد اقتصادی جهادی است در راستای تحقق آرمان های اصیل انقلاب اسلامی و تجلی پیشرفت و عدالت که بارز ترین نوع جهاد در شرایط امروزی است.

در ادامه توفیق پروانه مدیر آموزش و پرورش شهرستان دالاهو با تبیین عملکرد سال گذشته شورای آموزش و پرورش به نحوه برگزاری برنامه های هفته گرامی داشت معلم پرداخت و گفت: نواخته شدن زنگ سپاس در سطح مدارس، بازدید از مدارس و تقدیر از معلمین توسط مدیران و مسئولان شهرستان، اجرای برنامه های فرهنگی و تقدیر از معلمین و فرهنگیان، برگزاری برنامه های ورزشی، کوهپیمایی، دوچرخه سواری، راهپیمایی، برگزاری مسابقات علمی و فرهنگی، تقدیر از خیرین، نصب پلاکارد بر سردرب ادارات و ارگان ها از جمله برنامه های هفته معلم در شهرستان دالاهواست.