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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۷:۱۷

کمیته علمی کارگروه آلودگی هوای استان تهران تشکیل می شود

کمیته علمی کارگروه آلودگی هوای استان تهران تشکیل می شود

شهرستانهای تهران - خبرگزاری مهر: تشکیل کمیته علمی کارگروه آلودگی هوای تهران از مصوبات مهم جلسه عصر امروز این کارگروه بود.

به گزارش خبرنگار مهر در استان تهران، هجدهمین جلسه این کارگروه در دفتر معاونت عمرانی استانداری تهران برگزار شد و اعضای آن، بر تشکیل کمیته علمی کارگروه آلودگی هوا و معرفی نمایندگانی از دانشگاه های مختلف تأکید کردند.

در این جلسه نماینده پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به تغییرات قانون در مورد معاینه فنی خودروهای جدید که پیش از این تا دو سال بود، اظهار داشت: در تغییرات جدید، این فاصله زمانی به پنج سال رسیده، در حالی که با توجه به استانداردهای موجود در خودروهای داخلی، پس از پنج سال باید خودرو را از رده خارج کنیم و دیگر بسیاری از استانداردهای روز برای استفاده این خودروها وجود نخواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به ارتباط ضعیف نیروهای راهور با نمایندگان مجلس خاطرنشان کرد: در بسیاری از قوانین، به دلیل نبود این ارتباط، بسیاری از مسائل مهم نادیده گرفته می شود و نمونه این مسئله را می توان در مصوبه مجلس مربوط به نقل و انتقال خودرو و رایزنی که سردفتران با نمایندگان مجلس داشتند، مشاهده کرد.

کد مطلب 1292104

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