اولین مرکز تخصصی نجوم لرستان احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، تیمور احمدوند در سخنانی اظهار داشت: یکی از آرزوهای دیرینه نوجوانان استان لرستان ساخت مرکز اختصاصی نجوم بود که در این استان قرار است اولین مرکز تخصصی ستاره شناسی برای استفاده علاقمندان به این رشته در خرم آباد احداث شود.

وی افزود: این مرکز قرار است در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع احداث شود.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان با اشاره به واگذاری زمین احداث این مرکز از سوی سازمان مسکن و شهرسازی به کانون، خاطرنشان کرد: اولین مرکز تخصصی نجوم لرستان با اعتبار اولیه 150 میلیون ریال احداث می شود.

احمدوند خاطرنشان کرد: اعتبار مورد نیاز برای ساخت مرکز تخصصی نجوم لرستان توسط معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان تخصیص داده شده است.

وی یادآور شد: هم اکنون در استان لرستان دو مرکز فرهنگی هنری شماره 2 خرم آباد و ازنا در رشته نجوم مشغول فعالیت هستند.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان با اشاره به تاثیر بسیار مثبت وجود مراکز نجوم در دیگر استانهای کشور ابراز امیدواری کرد که تقویت این گونه فعالیت ها در مراکز کانون موجب اصلاح و تغییر نگرش علمی نسل آینده ساز استان به آینده شغلی آنها است.