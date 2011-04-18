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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۷:۵۱

جنایات رژیم قذافی در مصراته ادامه دارد/ افزایش تلفات به 4 هزار کشته و مجروح

جنایات رژیم قذافی در مصراته ادامه دارد/ افزایش تلفات به 4 هزار کشته و مجروح

منابع بیمارستانی از کشته و زخمی شدن چهار هزار نفر در شهر تحت محاصره مصراته از زمان شروع قیام مردم لیبی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه البشیر،"خالد ابو فلقه" مسئول بیمارستان اصلی مصراته گفت : هزار نفر از زمان آغاز درگیری ها کشته شده اند که تقریبا هشتاد درصد آنها را غیر نظامیان تشکیل می دهند.

وی افزود: سه هزار نفر از پایان فوریه تا کنون مجروح شده اند و از هفته گذشته جراحات ناشی از استفاده ازبمبهای خوشه ای افزایش یافته است. همچنین شمار مجروحان با تک تیراندازها که عمدتا از ناحیه سرو گردن مورد هدف قرار گرفته اند به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.

شایان ذکر است که مصراته هم اکنون تحت کنترل انقلابیون قرار دارد، اما حملات نیروهای "معمر قذافی" برای تصرف شهر به شکل سنگینی ادامه دارد. انقلابیون اخیرا از استفاده قذافی از بمبهای خوشه ای به طور گسترده خبر داده بودند.

کد مطلب 1292113

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