494 دستگاه تجهیزات ماهواره در خرم آباد کشف شد

سرهنگ امیر الماسیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: طی روز گذشته در پی کسب خبری مبنی بر اینکه ساکنان مجتمعی در سطح شهرستان خرم آباد اقدام به نصب و استفاده گسترده از لوازم و تجهیزات ماهواره می کنند، بلافاصله با هماهنگی مقام قضایی نیروهای پلیس اطلاعات و امنیت استان در قالب چند تیم به محل اعزام شدند.

وی تصریح کرد: ماموران در اقدامی ضربتی در یک عملیات غافلگیرانه در بازرسی مجتمع، تعداد 494 دستگاه تجهیزات ماهواره شامل دیش، پایه دیش، ال ان بی و سوئیچ را کشف و ضبط کردند.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان لرستان یادآور شد: همچنین در این خصوص پرونده ای تشکیل و استفاده کنندگان مورد تعقیب قضایی قرار گرفتند.