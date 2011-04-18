  1. استانها
  2. لرستان
۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۷:۳۴

سرهنگ الماسیان خبر داد:

494 دستگاه تجهیزات ماهواره در خرم آباد کشف شد

494 دستگاه تجهیزات ماهواره در خرم آباد کشف شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان لرستان از کشف 494 دستگاه تجهیزات ماهواره در شهرستان خرم آباد خبر داد.

سرهنگ امیر الماسیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: طی روز گذشته در پی کسب خبری مبنی بر اینکه ساکنان مجتمعی در سطح شهرستان خرم آباد اقدام به نصب و استفاده گسترده از لوازم و تجهیزات ماهواره می کنند، بلافاصله با هماهنگی مقام قضایی نیروهای پلیس اطلاعات و امنیت استان در قالب چند تیم به محل اعزام شدند.

وی تصریح کرد: ماموران در اقدامی ضربتی در یک عملیات غافلگیرانه در بازرسی مجتمع، تعداد 494 دستگاه تجهیزات ماهواره شامل دیش، پایه دیش، ال ان بی و سوئیچ را کشف و ضبط کردند.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان لرستان یادآور شد: همچنین در این خصوص پرونده ای تشکیل و استفاده کنندگان مورد تعقیب قضایی قرار گرفتند.

کد مطلب 1292114

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها