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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۷:۳۴

پس از نشست با تاج و محمدی؛

هدایتی با بازگشت به لیگ برتر موافقت کرد/ حضور استیل با بازیکنان امید و جوانان

هدایتی با بازگشت به لیگ برتر موافقت کرد/ حضور استیل با بازیکنان امید و جوانان

مالک باشگاه استیل آذین پس از دیدار با نایب رئیس فدراسیون و رئیس سازمان لیگ برتر موافقتش را برای بازگشت این تیم به ادامه رقابتهای لیگ برتر اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هدایتی که پس از دیدار جنجالی استیل آذین و پرسپولیس اعلام کرده بود دیگر قصد تیمداری در فوتبال ایران را ندارد و انحلال استیل آذین را اعلام کرد، عصر امروز دوشنبه به فدراسیون فوتبال رفت و در نشستی با مهدی تاج نایب رئیس و عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر شرکت کرد.

مالک باشگاه استیل آذین در پایان این نشست موافقت ضمنی اش برای بازگشت استیل آذین به لیگ برتر را اعلام کرد اما تاکید کرد که با تلفیقی از بازیکنان امید و جوانانش در ادامه رقابتهای لیگ برتر شرکت می کند. تا پایان فصل دهم لیگ برتر چهار هفته دیگر باقی مانده است.

کد مطلب 1292116

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