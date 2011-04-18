دام های رابر بر علیه بیماری طاعون واکسینه شدند

زهرا موحدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: کلیه دام های سبک و سنگین شهرستان رابرعلیه بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک واکسینه می شوند.

وی با اشاره به اینکه این بیماری شبیه به تب برفکی می باشد گفت: علایم بالینی این بیماری از جهاتی مثل تب برفکی است و عمدتا بز و گوسفند به این بیماری حساس هستند ولی نمونه هایی از ابتلا در دام هایی چون گاو، گوساله و شتر نیز دیده شده است ولی علایم واضحی در این گونه های دامی ایجاد نمی کند.

وی ادامه داد: علایمی که این بیماری در نشخوارکنندگان کوچک مثل گوسفند ایجاد می کند عبارت از تب همراه قرمز شدن مخاطهای دهانی و چشمها است و ترشحات آبکی دهان و چشمها و بینی زیاد شده و سبب چسبندگی پلک ها، انسداد سوراخهای بینی و اشکال در تنفس دام می شوند.

وی افزود: سقط در حیوانات آبستن به دلیل ابتلا به این بیماری دیده می شود و میزان شیوع مرگ در دام های جوان بیشتر از بالغین است.

موحدی ادامه داد: دامداران باید از ورود دام های تازه خریداری شده به داخل گله خودداری کنند و از تماس دامهای خود با دام هایی که چوبداران از طریق چرای دام نگهداری و به فروش می رسانند جلوگیری کنند.

وی افزود: شبکه دامپزشکی رابر تا کنون حدود هزار و 900 دام را در برابر این بیماری واکسینه کرده است.

موحدی خاطرنشان کرد: به دلیل نزدیکی شهرستان رابر به شهرستان جیرفت دامداران تا حد ممکن انتظامات قرنطینه ای را رعایت کنند و از خرید دام هایی که فاقد گواهی واکسیناسیون هستند خودداری کنند.



