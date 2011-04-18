کانون اصلاح و تربیت شیراز شعبه ای از فرهنگسرا باشد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، قاسم اسکندری در بازدید اعضای شورای شهر شیراز با هدف رسیدگی به مشکلات فرهنگی اجتماعی مددجویان و مهرجویان از این مرکز اصلاحی و تربیتی ضمن تشریح فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در کانون و همچنین مشکلاتی که در این مرکز با آن مواجه هستند، گفت: هر کدام از این افرادی که در این مرکز نگهداری می شوند به نوعی بزهکار و معارض با قانون هستند و اکثر آنها از امکانات فرهنگی و اجتماعی در سطح شهر بی بهره بوده اند بنابراین ضروری است به منظور اینکه این افراد در بازگشت به جامعه در مواجه با اقدامات فرهنگی و اجتماعی سطح شهر مشکلاتی برای جامعه به همراه نداشته باشند این مرکز به عنوان یکی از فرهنگسراها معرفی شود.

وی تأکید کرد: تعدادی از مشکلات این مرکز اصلاحی و تربیتی از طریق شورای شهر قابل حل است و اعضای شورا می توانند این مشکلات را بررسی و در جهت رفع آن اقدام کنند.

سرپرست کانون اصلاح و تربیت شیراز اظهار داشت: در صورتیکه دستگاههای اجرایی استان با اداره کل زندانها تعامل خوبی داشته باشند زمینه اشتغالزایی برای مددجویان اندرزگاه نسوان و مهرجویان فراهم می شود.

در ادامه عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد: شورای شهر به عنوان نماینده مردم در سطح شهر خدمت می کند.

زین العابدین عرب با اشاره به طرح پیشنهادی کانون اصلاح و تربیت گفت: به منظور انجام فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در کانون، مسئولان این مرکز طرح پیشنهادی خود تحت عنوان راه اندازی فرهنگسرا را به صورت مکتوب به شورا معرفی کنند تا این طرح اجرایی شود.

این عضور شورای شهر همچنین تأکید کرد: به منظور اثرگذاری برنامه های فرهنگی اجتماعی پیشنهاد می شود از هنرمندان، ورزشکاران و سایر افرادی که به عنوان الگوی اخلاقی، فرهنگی و ورزشی در سطح جامعه شناخته می شوند به منظور اثر گذاری، با این افراد(مهرجویان و مددجویان) تعامل داشته باشند.

عرب همچنین افزود: باید در جلسه فرهنگی شورای شهر و با حضور مسئولین کانون نسبت به رفع مشکلات فرهنگی آموزشی این مرکز اقدام شود.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی و عضو شورای شهر نیز در ادامه خاطرنشان کرد: کانون اصلاح و تربیت مرکز نگهداری دو قشر آسیب پذیر جامعه است که ناهنجاریهای اجتماعی اثر بیشتری بر روی آنها می گذارد.

معصومه زارع اظهار داشت: مهمترین رکن که باید در تربیت این افراد به آن توجه شود وضعیت آموزشی آنهاست.

زارع تاکید کرد: هم سازمان زندانها و هم دستگاههایی که متولی امر آموزش و تربیت هستند باید بدانند ناهنجاریهای اجتماعی همه افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد و همه باید این احساس مسئولیت را در وجود خود احساس کنند که پیشگیری و درمان مثبت را در رأس برنامه های خود قرار دهند.

وی با اشاره به کلاسهای حرفه آموزی در کانون گفت: کلاسهایی که برای مددجویان و مهرجویان برگزار می شود و اعضای شورا شاهد آن بودند براساس نیاز آنها تشکیل می شود که به طور قطع سبب کاهش بازگشت مجدد آنان به زندان می شود.

این عضو شورای شهر شیراز رسیدگی به پرونده های قضائی مددجویان را نیز مورد تأکید قرار داد و افزود: می توان به منظور رسیدگی به پرونده های مددجویان و مهرجویانی که خانواده و یا سرپرستی ندارند و یا اعضای خانواده آنها مشتاق نیستند که مشکلات قضائی آنها را رسیدگی کنند کمیته ای راه اندازی و با استفاده از وکلای معاضدت قضائی به پرونده این افراد رسیدگی کرد.

زارع ادامه داد: محیط زندان، محیطی است که حتی در زمان کوتاه، افراد از نظر روحی و رفتاری تأثیر می پذیرند بنابراین باید در جلسه ای خاص با حضور اعضای شورای شهر و مسئولان قضائی استان، مشکلات قضائی این افراد را بررسی کرد.