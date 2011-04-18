فیشر گزینه ما برای صدراعظمی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "کلاودیا روث" اخبار مربوط به احتمال معرفی رهبر پیشین این حزب برای صدراعظمی در انتخابات پارلمانی آتی را رد کرد.

روث که در برنامه "مجله صبحگاهی" شبکه تلویزیونی ZDF سخن می گفت با بیان این که چنین اقدامی از سوی سبزها غیرقابل تصور است، احتمال شکست فیشر در دور نخست انتخابات را بسیار بالا دانست.

این در حالی است که نظرسنجی ها از افزایش محبوبیت سبزها در بین رای دهندگان آلمانی حکایت دارد. بر این اساس در صورت ادامه این شرایط در انتخابات پارلمانی سال 2013 آلمان احزاب سبزها و سوسیال دموکرات بیشترین آرا را از آن خود می کنند.

روزنامه بیلد آم زونتاگ در گزارشی با استناد به این نظر سنجی مدعی شده که صدراعظم آینده آلمان از بین رهبران حزب سبزها انتخاب خواهد شد.

یوشکا فیشر وزیر امور خارجه پیشین آلمان از سال 2005 از کار اجرایی سیاسی کناره گیری کرده و به فعالیتهای پژوهشی و مشاوره ای مشغول است. وی همچنین کتاب خاطرات خود از دوران فعالیت سیاسی اش را منتشر کرده است.