هشدار ناتو درباره افزایش حملات طالبان/ زلزله 5 ریشتری پاکستان را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "جوزف بلوتز" سخنگوی ناتو امروز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت : حملات طالبان در افغانستان در بهار و تابستان سال جاری افزایش می یابد.

وی افزود: همزمان با تلاش طالبان برای ایجاد ناامنی در افغانستان، احتمال می رود که حملات مرگبار اعضای این گروه گسترش یابد.

سخنگوی ناتو تاکید کرد: از آغاز سال جاری تاکون بیش از 30 حمله انتحاری با هدف ایجاد رعب و وحشت میان مردم بیگناه افغانستان صورت گرفته است.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که سخنگوی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی پیشتر با اشاره به افزایش خشونتها در سال جاری در افغانستان پیش بینی کرده بود: درگیریها در افغانستان در زمستان جاری متوقف نمی شود.

به گفته وی، از 13 ژانویه تا 15 آوریل سال جاری، 435 سرکرده طالبان در افغانستان به هلاکت رسیده یا بازداشت شدند. این درحالی است که در این مدت بیش از دو هزار نفر از اعضای این گروه بازداشت و 500 فرد دیگر کشته شدند.

خبر دیگر اینکه "وحید عمر" سخنگوی "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان امروز دوشنبه گفت : فرار بیش از 500 زندانی سیاسی شب ګذشته از زندان عمومی ولایت قندهار در جنوب افغانستان فاجعه ای است که هرگز نباید اتفاق می افتاد.

عمر در یک کنفرانس خبری در کابل گفت : تحقیقات خود را برای یافتن آنچه در قندهار اتفاق افتاده است، آغاز می کنیم و برای جبران این فاجعه تلاش می کنیم.

این زندانیان که منابع دولتی بسیاری از آنها را از اعضای طالبان اعلام کرده اند با استفاده از تونلی که از داخل این زندان به بیرون آن کشیده بودند فرار کنند. پلیس پس از اطلاع از این رویداد صبح امروز تنها هشت نفر آنان را دستگیر کرد.

این دومین باری است که زندان عمومی قندهار شاهد این گونه رویداد است. سال گذشته نیز طالبان با انفجار دیوارهای زندان شمار زیادی از مجرمان سیاسی را متواری کرد.

خبر دیگر اینکه مرلز لرزه نگاری آمریکا از زوقوع زمین لرزه ای به قدرت 5 ریشتر در ساعت 54 دقیقه بامداد امروز دوشنبه در پاکستان خبر داد.