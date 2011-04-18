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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۸:۲۴

درسالروزعملیات بازی دراز/

پیکر سه شهید گمنام دفاع مقدس در یادمان شهدای بازی دراز تدفین می شود

پیکر سه شهید گمنام دفاع مقدس در یادمان شهدای بازی دراز تدفین می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: همزمان با سالروز آزادسازی بازی دراز پیکرهای مطهر سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس، دوم اردیبهشت ماه در محل یادمان شهدای بازی دراز تدفین می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مدیرکل حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس استان کرمانشاه در جمع خبرنگاران از اندیشیده شدن تمهیدات لازم ازسوی دستگاه های مرتبط جهت استقبال باشکوه ازاین یادگاران صبر و مقاومت و پذیرایی و اسکان بیش از 10 هزار میهمان از سراسر کشور خبر داد.

سردارعبدالله ویسی در ادامه با اشاره به این موضوع که سه شهید یاد شده از مناطق عملیاتی جنوب و در خاک عراق به کشور منتقل می شوند، گفت: روز جمعه پیکر این شهدا به سمت ارتفاعات بازی دراز تشییع و در محلی که یادمان بازی دراز احداث می شود، تدفین می شوند.

مدیرکل حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس استان کرمانشاه در ادامه با تشریح جزئیات احداث یادمان بازی دراز گفت: یادمان بازی دراز در مساحت هزار و 500 مترمربع و با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان با همکاری بنیاد حفظ آثار مرکز و استانداری کرمانشاه در حال احداث است.

کد مطلب 1292148

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