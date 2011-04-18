پیکر سه شهید گمنام دفاع مقدس در یادمان شهدای بازی دراز تدفین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مدیرکل حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس استان کرمانشاه در جمع خبرنگاران از اندیشیده شدن تمهیدات لازم ازسوی دستگاه های مرتبط جهت استقبال باشکوه ازاین یادگاران صبر و مقاومت و پذیرایی و اسکان بیش از 10 هزار میهمان از سراسر کشور خبر داد.

سردارعبدالله ویسی در ادامه با اشاره به این موضوع که سه شهید یاد شده از مناطق عملیاتی جنوب و در خاک عراق به کشور منتقل می شوند، گفت: روز جمعه پیکر این شهدا به سمت ارتفاعات بازی دراز تشییع و در محلی که یادمان بازی دراز احداث می شود، تدفین می شوند.

مدیرکل حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس استان کرمانشاه در ادامه با تشریح جزئیات احداث یادمان بازی دراز گفت: یادمان بازی دراز در مساحت هزار و 500 مترمربع و با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان با همکاری بنیاد حفظ آثار مرکز و استانداری کرمانشاه در حال احداث است.